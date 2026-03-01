Tài xế lái xe điện TPHCM - Hà Nội dịp Tết: "chỉ mất 34 giờ, sạc rất dễ"

Ngày 12/2 (tức 25 tháng Chạp), anh Hoàng Thịnh, sống tại Phan Thiết (Bình Thuận cũ), cùng hai người bạn thay nhau cầm lái chiếc VinFast Limo Green từ TPHCM về Bắc ăn Tết. Đến chiều ngày 13/2 (tức 26 tháng Chạp), xe có mặt tại Hà Nội.

Chuyến đi gây chú ý từ cộng đồng người dùng ô tô vì chỉ kéo dài 34 giờ đồng hồ.

Anh Hoàng Thịnh (ngoài cùng bên phải) cùng nhóm bạn về quê dịp Tết Nguyên đán 2026 (Ảnh: NVCC).

"34 giờ lái xe điện TPHCM - Hà Nội là tương đương xe xăng dầu"

Anh Hoàng Thịnh hiện làm nông nghiệp ở Phan Thiết, nhưng bố mẹ và vợ con sinh sống ở Hà Nội. Mỗi năm, anh tự lái chiếc Ford EcoSport đời 2016 về Hà Nội thăm gia đình ít nhất 2 lần. Một lần vào dịp hè, một lần vào dịp Tết Nguyên đán. Nếu trong năm phát sinh công việc quan trọng, anh cũng tự lái xe về quê.

Chuyến đi về quê ăn Tết năm nay của anh đặc biệt hơn, khi một người bạn cùng hội nhóm ô tô mới mua chiếc VinFast Limo Green.

"Mấy anh em mới nảy ra một ý tưởng là lái xe về Bắc để xem "sức" của Limo Green đến đâu. Hai anh bạn khởi hành lúc 7h sáng ngày 12/2 tại TPHCM, sau đó qua Phan Thiết đón mình và chạy thẳng ra Hà Nội. Tổng cộng là 3 người thay nhau lái", anh kể.

Anh cho biết: "Chạy xe điện đường dài, điều mà nhiều người băn khoăn nhất là sạc thế nào. Mình cho rằng, nó thuận tiện hay không phụ thuộc vào việc sắp xếp lộ trình và thời gian di chuyển. Nhóm mình đã lên lộ trình cơ bản từ trước và trên đường đi, người ngồi ghế phụ sẽ thường xuyên kiểm tra bản đồ để tránh các đoạn tắc đường và tìm trạm sạc gần nhất khi cần".

Nhóm anh Thịnh chỉ mất 34 giờ để đi từ TPHCM tới Hà Nội bằng chiếc VinFast Limo Green, với 5 lần sạc (mỗi lần chờ sạc 40-50 phút). Cung đường hỗn hợp gồm đường ven biển, đường tỉnh lộ, đường quốc lộ và đường cao tốc. Anh Thịnh và hai người bạn thay phiên nhau lái xe liên tục, chỉ nghỉ ngơi trong lúc chờ sạc.

Hành trình từ Nam ra Bắc của nhóm anh Thịnh với chiếc Limo Green chỉ mất 34 giờ (Ảnh: NVCC).

Ở chiều Hà Nội - TPHCM, nhóm có hai tài xế, gồm anh Thịnh và chủ chiếc xe. Nhóm cũng dừng sạc 5 lần và tổng thời gian di chuyển 34 giờ, từ 12h mồng 4 Tết đến 22h mồng 5 Tết.

Có kinh nghiệm đi xuyên Việt nhiều năm, anh Hoàng Thịnh cho rằng, 34 giờ lái xe điện đi TPHCM - Hà Nội là tương đương với xe xăng dầu.

"Xe xăng dầu dù nạp nhiên liệu nhanh, nhưng đi đường dài thì tài xế cũng phải dừng nghỉ để lấy lại sức. Xe điện chỉ khác là kết hợp giữa việc dừng nghỉ và chờ sạc. Đương nhiên sẽ có những người chỉ cần 27-29 giờ nếu chạy cao tốc và quốc lộ", anh nói.

"Rất nhiều trạm sạc từ Nam ra Bắc"

Theo quan sát của anh Thịnh, dọc tuyến đường Bắc - Nam có rất nhiều trạm sạc. Do đó, việc sạc xe điện rất dễ chứ không gặp khó khăn nào cả.

Trong chuyến đi, nhóm anh chỉ duy nhất một lần gặp tình trạng trạm sạc quá tải. Đó là một trạm sạc trước khi vào Huế. Sau đó, nhóm quyết định không chờ và tìm được một trạm sạc khác cách đó không xa. Nhóm anh ưu tiên các trạm sạc vắng vẻ để tối ưu tốc độ sạc.

Theo anh Thịnh, trạm sạc cũng nhiều loại. Có những trạm không có dịch vụ đi kèm, và có những trạm rất lớn, đầy đủ dịch vụ như nhà vệ sinh, cà phê, chỗ nghỉ ngơi, ví dụ như trạm dừng nghỉ TTC Châu Thành trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

"Có điều, mình thấy mật độ trạm sạc ở miền Nam không dày như miền Bắc", anh cho biết.

Chiếc VinFast Limo Green trên hành trình đưa nhóm anh Hoàng Thịnh về quê dịp Tết Nguyên đán (Ảnh: NVCC).

"Mình đang dùng chiếc Ford EcoSport 2016. Anh bạn đi cùng đang sở hữu 2 chiếc bán tải. Cuối cùng là anh chủ xe Limo Green. Anh ấy là chủ doanh nghiệp vận tải đang vận hành rất nhiều xe xăng dầu.

Sau khi chuyến đi vừa rồi, cả ba anh em đều thừa nhận rằng, xe điện rất tiết kiệm, thời gian sạc nhanh và số lượng trạm sạc rất nhiều. Hiện tại, do kinh tế chưa thể đáp ứng, chứ nếu có thì chắc mình sẽ ưu tiên mua xe điện", anh Thịnh nói.

Với chuyến đi lần này, nhóm anh Thịnh không mất chi phí nhiên liệu do xe đang trong thời gian miễn phí sạc. Khoản tiền đi lại duy nhất cần chi trả là phí cầu đường, mỗi chiều trung bình 750.000 đồng.