Tai nạn 4 người chết trên cao tốc, trách nhiệm của các tài xế ra sao?

Như Dân trí thông tin, rạng sáng 14/1, xe khách loại 15 chỗ do tài xế P.V.T. (40 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều khiển xảy ra va chạm liên hoàn với 2 xe đầu kéo điều khiển bởi anh T.K.H. (37 tuổi, quê Thanh Hóa) và anh B.V.H. (36 tuổi, quê Ninh Bình) trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người thiệt mạng, 6 người bị thương (2 người bị thương nặng), 3 ô tô bị hư hỏng nặng.

Bước đầu, công an xác định xe đầu kéo do anh H. điều khiển dừng trên cao tốc do phía trước có tai nạn giao thông đang chờ công an xử lý, song không có cảnh báo với các xe sau còn hai xe còn lại không làm chủ tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện khác.

Nhiều độc giả thắc mắc, với mức độ nghiêm trọng của vụ việc như trên, các tài xế có thể phải chịu trách nhiệm ra sao?

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Hải Đăng).

Luật sư Trương Văn Tuấn (Trưởng Văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn, Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết theo Điều 25 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, tài xế khi tham gia giao thông trên cao tốc chỉ được dừng đỗ xe ở nơi quy định. Trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng thì được dừng đỗ xe ở làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy và phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp.

Trường hợp xe không thể di chuyển vào làn dừng khẩn cấp, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp và đặt biển hoặc đèn cảnh báo phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 mét, đồng thời nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng có nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến hoặc cơ quan quản lý đường cao tốc.

Đối với trường hợp gặp sự kiện bất khả kháng và buộc phải dừng đỗ trên cao tốc, theo khoản 7 Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người điều khiển phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp hoặc đặt biển cảnh báo về phía sau xe để phương tiện khác được biết.

Như vậy, nếu xe đầu kéo bắt buộc phải dừng lại để lực lượng chức năng giải quyết vụ tai nạn, cần phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp hoặc đặt biển cảnh báo về phía sau.

Trường hợp này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ việc tài xế đã tuân thủ các quy tắc về an toàn khi dừng đỗ phương tiện hay chưa, từ đó làm căn cứ xác định có hay không dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ.

Ngoài ra, luật sư nhìn nhận dù xe đầu kéo có vi phạm quy định về dừng đỗ hay không, đây không phải căn cứ để miễn trách nhiệm cho những tài xế còn lại.

"Lái xe phải tuân thủ quy chuẩn về tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn và xử lý khi có tình huống phát sinh. Việc phương tiện dừng đỗ sai không phải lý do để tài xế được bỏ qua các quy tắc an toàn, gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Trường hợp này, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xác minh nguyên nhân vụ tai nạn, tập trung làm rõ việc tài xế xe khách đã điều khiển phương tiện ra sao, tốc độ như thế nào, có dấu hiệu của sự chủ quan, thiếu quan sát hay mất tập trung dẫn tới tai nạn hay không. Đối với tài xế xe đầu kéo đi sau, công an cũng sẽ xác minh những vấn đề tương tự, đồng thời làm rõ việc cú tông của phương tiện này có phải một phần nguyên nhân dẫn tới hậu quả chết người hay không", luật sư phân tích.

Vị trí xảy ra tai nạn không có dải dừng chờ khẩn cấp (Ảnh: Thanh Tùng).

Từ những kết quả xác minh, cơ quan điều tra sẽ làm rõ yếu tố lỗi liên quan tới việc dừng đỗ và điều khiển phương tiện, từ đó xác định trách nhiệm pháp lý của các tài xế trong vụ việc. Trong trường hợp bị xác định có lỗi dẫn tới tai nạn chết người, với hậu quả làm 4 người thiệt mạng, những người vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm theo khoản 3 Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 với khung hình phạt là 7-15 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, những người vi phạm có trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại do sức khỏe, tính mạng bị xâm phạm cho các nạn nhân và thiệt hại về tài sản cho chủ phương tiện trong phạm vi lỗi của mình gây ra. Mức bồi thường căn cứ quy định tại các Điều 589, 590 và 591 Bộ luật Dân sự 2015.