Vụ tai nạn 4 người tử vong trên cao tốc: Cả xóm lo tang sự cho 3 nạn nhân

Chiều 14/1, không khí trầm lắng bao trùm thôn Minh Hương, xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh khi địa phương này có 3 người tử vong trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Bắc - Nam. Khi biết tin, bà con lối xóm đã gác lại công việc để tập trung động viên, hỗ trợ các gia đình lo tang sự.

Theo người dân địa phương, 11 hành khách đi trên chuyến xe gặp nạn đều là anh em, họ hàng. Rạng sáng cùng ngày, họ thuê xe khách di chuyển ra tỉnh Hưng Yên để thăm nhà trai và chuẩn bị các thủ tục cho việc tổ chức lễ kết hôn.

Chiếc rạp được hàng xóm dựng vội để hỗ trợ gia đình lo tang sự (Ảnh: Dương Nguyên).

Đến khoảng 5h cùng ngày, gia đình nhận được tin báo xe gặp tai nạn. Vụ việc khiến nhiều người trong đoàn thương vong, trong đó có 4 nạn nhân không qua khỏi. Sau tai nạn, các xe cứu thương lần lượt đưa thi hài từng nạn nhân về địa phương để tổ chức hậu sự.

Tại gia đình chị Đ.T.D. (43 tuổi), con trai chị là V.Đ.Q.A. (17 tuổi) tử vong trong vụ tai nạn. Bố ruột của chị D., ông Đ.V.H. (64 tuổi), bị thương nặng và đang được điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội.

Người thân cho biết, chị D. có 2 con. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, chị sang Nhật Bản lao động và nên duyên mới với người bạn trai quê tỉnh Hưng Yên.

Gia đình kỳ vọng chuyến đi này diễn ra thuận lợi để chuẩn bị cho lễ cưới của chị D. dự kiến diễn ra sắp tới nhưng thảm kịch lại xảy ra. Cũng đi trên chuyến xe này, con gái út của chị D. (học lớp 2) may mắn không bị thương.

Cách nhà chị D. vài trăm mét, gia đình, người thân cũng đang tất bật lo hậu sự cho 2 nạn nhân gồm ông T.Q. (64 tuổi, cậu ruột chị D.) và ông P.Đ.N. (60 tuổi) - người họ hàng gần trong dòng tộc.

Tại thôn Đình Cương, người thân cũng đang lo tang sự cho ông H.B.A. (50 tuổi). Ông A. là người họ hàng trong dòng tộc của chị D., tham gia chuyến đi với vai trò đại diện phía nhà gái sang thăm nhà trai.

Theo thông tin từ gia đình các nạn nhân, những người bị thương trong vụ tai nạn đang được theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế, tình trạng sức khỏe còn diễn biến phức tạp.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Hải Đăng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đại Đồng, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Lộc, cho biết đã cử cán bộ đến các gia đình nạn nhân để thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ thân nhân lo tang sự.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h40 ngày 14/1, tại km334+300 cao tốc Bắc - Nam (thuộc địa phận thôn Nhạ Lọc, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa).

Vào thời điểm trên, anh P.V.Tr. (40 tuổi, trú tại xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) điều khiển ô tô khách mang biển kiểm soát 38C-229.xx theo hướng Nghệ An - Hà Nội, trên xe chở theo 11 người.

Khi đến địa điểm trên, xe khách đã tông vào đuôi xe tải biển kiểm soát 35A-463.xx do anh B.V.H. (36 tuổi, trú tại xã Phú Sơn, Ninh Bình) điều khiển đang dừng đỗ phía trước.

Cùng lúc, ô tô mang biển kiểm soát 36RM-001.xx do anh T.K.H. (37 tuổi, trú tại xã Yên Ninh, Thanh Hóa) điều khiển từ phía sau lao tới tông vào xe khách.

Hậu quả vụ tai nạn, 4 người trên xe khách tử vong, 6 người khác bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, vụ tai nạn xảy ra cách nút giao Đồng Thắng (thuộc xã Đồng Tiến) khoảng 700m, tại vị trí xảy ra tai nạn, không có điểm dừng chờ khẩn cấp.