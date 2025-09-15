Phát hiện đôi dép và điện thoại trên cầu Bạch Đằng, người dân báo cảnh sát

Chiều 15/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể một nam thanh niên trên sông Hiếu, đoạn gần cầu Bạch Đằng, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Nạn nhân được xác định là L.H.N. (SN 2002), trú tại phường Đông Hà.

Lực lượng chức năng tìm kiếm và vớt thi thể nam thanh niên trên sông Hiếu (Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Quảng Trị).

Trước đó, vào khoảng 14h cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một đôi dép và một điện thoại di động được để lại trên cầu Bạch Đằng. Nghi ngờ có người dưới sông, người dân đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai lực lượng tìm kiếm.

Sau hơn một giờ nỗ lực, thi thể nam thanh niên đã được tìm thấy trên sông Hiếu, gần khu vực chân cầu Bạch Đằng.