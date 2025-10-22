Người đàn ông bất ngờ vì bị truy thu, phạt chậm nộp thuế sử dụng đất ở

Nộp thuế đất đầy đủ vẫn phải đi khắp nơi "chứng minh mình vô tội"

5 ngày trước, anh Hữu Hoàng (phường Khương Đình, TP Hà Nội) bất ngờ phát hiện những khoản nợ thuế "từ trên trời rơi xuống" khi truy cập ứng dụng eTax Mobile (ứng dụng được phát triển bởi Tổng cục Thuế, cho phép người dùng kiểm tra xem bản thân mình có những khoản thuế nào chưa nộp hoặc nộp muộn hay không).

"Nhà tôi năm nào cũng đóng thuế đất đầy đủ. Năm nay chuyển sang đóng trên eTax Mobile thì khi truy cập, hệ thống hiển thị còn nợ thuế nhiều năm chưa đóng, số tiền phải đóng rất nhiều, giờ đi kiện ở đâu được ạ!", anh Hoàng thắc mắc, hoảng hốt đăng lên một diễn đàn nhờ mọi người tư vấn.

Bất ngờ phát hiện những khoản nợ thuế "từ trên trời rơi xuống", người đàn ông đăng lên mạng nhờ tư vấn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh chia sẻ, ở phường, có hộ bị truy thu từ năm 2012 kèm tiền phạt, dù lỗi do bên thu tính thiếu. Có người bán nhà, hoàn tất thủ tục sang tên sổ đỏ vẫn bị báo nợ thuế. Có khu dân cư hẹn cán bộ thuế xuống nhà văn hóa hỗ trợ, dân chờ đông đủ cán bộ lại không đến...

Một số tổ dân phố thông báo "nếu người dân gặp khó khăn trong việc nộp thuế qua ứng dụng eTax, có thể nộp trực tiếp tại ngân hàng VietinBank chi nhánh trên địa bàn. Song khi người dân mang giấy tờ đến thì ngân hàng lại từ chối tiếp nhận vì "đã có phường hướng dẫn rồi".

"Bức xúc ở chỗ, người dân sai thì bị phạt, còn hệ thống sai thì… không ai chịu trách nhiệm.

Nhà tôi còn giữ hóa đơn đầy đủ nhưng giờ lại phải đi khắp nơi "chứng minh mình vô tội". Có nhà bị tính hai địa chỉ, có nhà không có tên trong danh sách thu nhưng vẫn bị "đẻ" ra khoản nợ ảo kèm lãi phạt thật", anh Hoàng ngán ngẩm.

Được một số người hướng dẫn, anh Hoàng tìm đến Thuế cơ sở 6 thành phố Hà Nội (trước đây là Chi cục Thuế quận Thanh Xuân) để "kêu oan". Mất thêm một buổi sáng, nhưng đổi lại, vấn đề anh bức xúc cuối cùng cũng được giải quyết.

"Tôi mang hóa đơn chứng minh đã đóng thuế đầy đủ những năm trước ra phường nhưng không được việc gì. Mãi đến khi lên Thuế cơ sở 6, họ mới kiểm tra và điều chỉnh lại đúng số tiền. Cũng may là còn giữ đủ hóa đơn, nếu không chắc chẳng biết kêu ai", anh nói.

Từng gặp chuyện tương tự, chị Nguyễn Vân Anh (phường Khương Đình, Hà Nội) cho biết, chị rất bức xúc với cách làm việc của cán bộ thu thuế ở phường cũ.

"Tiền tôi đóng thì họ thu, nhưng không biết họ có nộp vào hệ thống hay không. Đến kỳ đóng thuế năm sau, cơ quan thuế lại báo tôi còn nợ, yêu cầu phải tất toán khoản cũ mới được đóng khoản mới. Thật sự tôi không hiểu mình sai ở đâu nữa.

Chưa hết, họ còn cộng cả nợ quá hạn bắt tôi phải đóng. Nhà ai còn giữ hoá đơn thì còn cãi được, mất hoá đơn là coi như chưa đóng luôn. Tới phường thì đẩy lên quận, lên quận lại đẩy về phường, trong khi người thu thuế thì không dám ra mặt.

Tôi rất bức xúc, đã nhiều lần chạy đi chạy lại nhưng không ai giải quyết, cuối cùng cũng phải nhờ người quen mới xong", chị Vân Anh nói.

Bà lão bó tay với công nghệ số

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Đinh Ngọc Tuyết (TPHCM) cho biết vừa trải qua một chuyện khiến bà vừa bực, vừa mệt khi đi nộp thuế đất.

Bà kể những năm trước khi chưa số hóa, bà vẫn nhận được thông báo nộp thuế đất do phường gửi tới. Tờ thông báo ghi rõ tên chủ hộ, mã số thuế, thông tin nhà đất, diện tích và số tiền phải nộp.

"Tôi chỉ việc mang ra phường đóng tiền, lấy hóa đơn rồi về. Tất cả chỉ mất khoảng 30 phút, nếu vắng người thì 15-20 phút là xong", bà nói.

Nhiều người mệt mỏi khi phải chạy khắp nơi để nộp thuế (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Thế nhưng năm nay khi nhận giấy thông báo, bà vẫn làm như cũ thì được cán bộ phường cho biết: "Phường không thu nữa, phải đến cơ quan thuế để nộp".

"Hỏi mãi mới được anh bảo vệ chỉ đường, tôi đến nơi - xa gấp đôi, gấp ba so với chỗ cũ. Thấy vắng người tôi mừng lắm, ai ngờ lại khổ hơn", bà Tuyết nhớ lại.

Tại điểm thu thuế, sau khi xem kỹ giấy tờ, cán bộ yêu cầu bà đọc số căn cước công dân. Bà Tuyết vui vẻ đọc, vì thấy trong giấy thông báo năm nay, mã số thuế cũ đã được thay bằng số căn cước. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, cán bộ thông báo: "Mã số thuế của cô chưa được cập nhật, chưa thể nộp thuế được".

Bà Tuyết đề nghị: "Cứ thu trước, cập nhật sau cũng được", nhưng nhận lại câu trả lời: "Không được, cô phải tự đến chi cục thuế để cập nhật, ở đây chỉ thu hộ thôi".

Cụ bà chia sẻ, tôi nộp thuế mà cán bộ không nhận thì chẳng biết làm thế nào cả, tôi già cả mắt kém đi xa thế sao đi được; nhưng họ nói đó là quyền lợi của tôi nếu không thực hiện được thì phải chịu trách nhiệm.

Hiện bà Tuyết vẫn chưa hoàn thành việc nộp thuế, đành chờ khi con về mới nhờ giúp, dù trong giấy ghi rõ "Phải đóng thuế trước ngày 31/10".

"Tôi già rồi, mắt kém lại ở một mình nên chẳng biết chi cục thuế ở đâu mà tìm. Con tôi ở xa, lâu lâu mới về nên những việc hành chính như thế này chỉ biết chờ nó giúp thôi", bà nói.