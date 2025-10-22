Học sinh "hạnh kiểm khá", sao lại có sẵn dao trong người?

Như Dân trí thông tin, kết thúc buổi học sáng 17/10, L.Q.H. (học sinh lớp 12A8 THPT Đặng Thai Mai, xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) cùng bạn chặn đường, tấn công P.T.B.N. (học sinh lớp 11A9 cùng trường) bằng chân, tay và mũ bảo hiểm. Trong lúc đánh nhau, N. rút dao bấm mang theo đâm vào cổ khiến H. bị thương nặng, tử vong tại bệnh viện.

Theo nhà trường và công an, nguyên nhân sự việc do mâu thuẫn bột phát giữa 2 nam sinh trong giờ học thể dục sáng cùng ngày. Các em trước đó không có mâu thuẫn và đều có hạnh kiểm loại khá.

H. rượt đuổi, tấn công N. trước khi bị N. tấn công lại dẫn tới tử vong (Ảnh cắt từ clip).

Sự việc làm dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh về vấn nạn bạo lực học đường, đặc biệt trong giai đoạn xảy ra liên tiếp nhiều vụ việc có tính chất nghiêm trọng trong thời gian qua. Trong đó, vụ việc xảy ra ở Thanh Hóa chính là đỉnh điểm của bạo lực học đường, khi hành vi của các em đã vượt quá xa giới hạn hành vi của học sinh thông thường.

Độc giả Cường Nguyễn đặt ra hàng loạt câu hỏi sau khi theo dõi thông tin vụ việc: "Tại sao học sinh bình thường phải mang hung khí theo người? Nếu là môi trường không có bạo lực và sự bắt nạt, liệu có xảy ra sự việc đau lòng như vậy? Nhà trường nên tăng cường trách nhiệm của mình, phối hợp công an địa phương có các biện pháp tuyên truyền, răn đe để xử lý, triệt tiêu bạo lực học đường từ trong phạm vi nhà trường. Các em cũng đã hơn 16 tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự rồi".

Bày tỏ chung sự quan ngại, bạn đọc Tô Vũ nhìn nhận học sinh cấp 3 là giai đoạn cơ thể về cơ bản đã hoàn thiện về thể chất nhưng về tinh thần, suy nghĩ thì rất bồng bột, có nguy cơ gây hại cho xã hội nếu không được giáo dục đúng cách. Bởi vậy, cần có sự giám sát nghiêm ngặt từ gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng.

"Đây là lứa tuổi rất bồng bột, phải được giáo dục bài bản, nghiêm khắc mới có hiệu quả. Những đứa trẻ ở độ tuổi này đã có đủ sức khỏe để gây nguy hiểm tới tính mạng người khác, không còn là chuyện đùa. Do đó, cần có công vụ hỗ trợ, thậm chí trấn áp đủ mạnh để kiểm soát, răn đe những thành phần hung hãn, hư hỏng, ưa bạo lực từ ghế nhà trường", độc giả này viết.

"Trường cấp 2 chỗ tôi các em đánh nhau loạn xạ, cả trai lẫn gái, cứ lập hội bè phái rồi đánh nhau mà nhà trường không thể xử lý. Bạo lực học đường ngày càng nghiêm trọng và ngày càng nguy hiểm hơn khi con trẻ ở tuổi nông nổi, trong khi hung khí hoặc các vật nguy hiểm lại có rất nhiều kênh tiếp cận, mua sắm như hiện nay. Nếu không kiểm soát chặt chẽ, những điều đáng tiếc sẽ rất khó tránh", chủ tài khoản có nickname Nat Mik tiếp lời.

"Không có mâu thuẫn từ trước mà mang theo hung khí? Đâu thể tính là tự vệ?", "Tại sao lại cầm dao trong người khi đi học? Phải chăng đây là cầm dao để thủ sẵn nhằm giải quyết mâu thuẫn với cậu học trò kia?", "Câu hỏi đặt ra là tại sao em lại thủ dao, phải chăng đã bị đánh nhiều lần?"... hàng loạt câu hỏi được đặt ra về việc vì sao một học sinh bình thường, theo nhà trường là hạnh kiểm khá và không có mâu thuẫn từ trước, lại có sẵn dao trong người để giải quyết mâu thuẫn.

Nam sinh lời qua, tiếng lại trước khi xông vào đánh nhau (Ảnh cắt từ clip).

Khi gia đình mới là nơi hình thành nhân cách học sinh

Từ sự việc trên, nhiều độc giả nhìn nhận đã đến lúc các gia đình cần đánh giá lại cách dạy dỗ con cái, bởi nền tảng văn hóa, giáo dục của gia đình mới là yếu tố cốt lõi hình thành nhân cách học sinh. Độc giả Thanh Tran so sánh: "Giáo dục gia đình chiếm 60-70% hình thành nhân cách, nhà trường chỉ như nơi chắp cánh cho nhân cách đó được phát triển phần còn lại mà thôi".

"Giáo dục không chỉ ở nhà trường mà phần chính phải là gia đình. Phụ huynh phải nắm bắt quá trình học, diễn biến tâm lý của con em, phối hợp sát sao với giáo viên, nhà trường khi có dấu hiệu bạo lực học đường. Nhiều em bị bạo lực nhưng không dám tố cáo vì sợ trả thù, nếu phụ huynh cũng không chú ý tinh thần các con thì rất khó phát hiện và giải quyết triệt để", anh Trường tiếp lời.

Chung quan điểm, bạn đọc Thanh Vũ viết: "Học sinh cá biệt thường có tính khí rất khó bảo, giáo viên đứng lớp đôi khi còn e dè. Việc giáo dục từ gia đình rất quan trọng, nhưng không phải gia đình nào cũng quan tâm dạy dỗ các con. Cần có sự giám sát, phối hợp sát sao giữa nhà trường, phụ huynh và các cấp chính quyền để quản lý các con một cách hiệu quả nhất".

"Phải xem lại gia đình và nhà trường giáo dục ra sao mà mâu thuẫn bột phát nhưng một bên thì có sẵn dao, một bên thì gọi cả đội cùng đánh?", độc giả Quỳnh Trần đặt câu hỏi.

"Nam sinh lớp 12 tấn công bằng mũ bảo hiểm, nam sinh lớp 11 rút dao đâm khiến nam sinh lớp 12 trọng thương và tử vong nhưng nhà trường lại cho rằng không có mâu thuẫn và hạnh kiểm khá? Hạnh kiểm khá mà lại thủ sẵn hung khí trong người? Nhà trường và phụ huynh nên xem lại việc giáo dục của mình", anh Minh Quang Lê đặt câu hỏi.