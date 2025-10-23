Dấu hiệu các tội danh vụ cha dượng bạo hành bé gái bằng búa đinh ở Hà Tĩnh

Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tạm giữ Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Theo công an, Nam là chồng chị B. (29 tuổi, quê Sơn La) từ năm 2022 và có 2 con chung. Năm 2024, gia đình Nam cùng con riêng của chị B. là bé L. (10 tuổi) về sống chung tại xã Cổ Đạm.

Tối 18/10, sau khi ăn nhậu, Nam bực tức cháu L. nên dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu rồi dùng búa đinh đánh 2 nhát vào đầu khiến bé gái chảy máu. Sáng 19/10, Nam đi làm, khoá cửa và để L. ở một mình trong nhà.

Sau đó, L. mở cửa sổ kêu cứu và được người dân cùng chính quyền địa phương giải cứu, đưa tới bệnh viện trong tình trạng có nhiều thương tích trên cơ thể, tinh thần hoảng loạn, sợ hãi.

Tối 19/10, Nam khai nhận toàn bộ hành vi sau khi bị công an bắt giữ. Sáng 20/10, nghi phạm bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

Thương tích nặng nề của bé gái (Ảnh: Quang Đạt).

Thông tin của sự việc sau khi được đăng tải đang gây ra làn sóng phẫn nộ trong xã hội. Nhiều độc giả bày tỏ sự bức xúc và đề nghị áp dụng những chế tài nghiêm khắc đối với cha dượng.

"Dùng búa đinh đánh 2 lần vào đầu cháu, không chết là ngoài ý muốn của cha dượng. Cần cách ly khỏi xã hội", anh Nguyen Khanh bình luận.

"Bắt cháu bé trải qua sự đau đớn, tới hôm sau còn đóng cửa, bỏ cháu lại trong sự hoảng loạn. Đây không phải hành vi của con người, không thể cải tạo", chủ tài khoản Bạn Bốn Phương phẫn nộ.

"Là con người với nhau, sao nỡ táng tận lương tâm như vậy? Hai nhát búa đinh vào đầu cùng vô số thương tích, rõ ràng là tội ác không thể tha thứ. Đề nghị xem xét mức độ thương tổn sức khoẻ, tinh thần của cháu bé để có thể thay đổi tội danh nếu cần thiết", độc giả Trần Lan kiến nghị.

Vậy theo quy định pháp luật, với diễn biến hành vi như trên, Nam có thể phải chịu trách nhiệm ra sao?

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận từ thông tin và dữ liệu hình ảnh hiện có, việc cơ quan điều tra bước đầu tạm giữ Nam để điều tra hành vi có dấu hiệu cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 là có cơ sở.

Quá trình điều tra tiếp theo, cơ quan điều tra sẽ đưa bé L. đi giám định thương tích để xác định chính xác mức độ tổn hại sức khoẻ của bé gái. Do đây là tội danh mang tính định lượng, việc giám định mức độ tổn hại sức khoẻ là công đoạn bắt buộc để có thể xem xét trách nhiệm hình sự.

Trường hợp bé gái xuất hiện tỷ lệ thương tật, bất kể đã tới mức 11% hay chưa, Nam vẫn có thể bị xử lý hình sự về tội danh trên với tình tiết định khung phạm tội đối với người dưới 16 tuổi. Nếu thương tật dưới 11%, việc xử lý hình sự cần có yêu cầu của bị hại hoặc đại diện hợp pháp của bị hại còn nếu trên 11%, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục giải quyết bất chấp ý chí của phía bị hại có yêu cầu hay không.

Nghi phạm Nguyễn Văn Nam (Ảnh: Công an cung cấp).

Về việc xem xét dấu hiệu của tội Giết người bởi hành vi dùng búa đinh đánh vào đầu cháu bé, luật sư Giáp nhìn nhận dưới góc độ khoa học hình sự, hành vi sử dụng hung khí tấn công vào những vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân là hết sức nguy hiểm, có khả năng tước đoạt tính mạng người khác ngay lập tức và có thể bị xử lý về tội Giết người.

Tuy nhiên, việc xem xét cần phải được tiến hành với sự cẩn trọng tối đa và dựa trên nhiều yếu tố như ý chí khi thực hiện hành vi, tần suất, cường độ tấn công... có mang tính nguy hiểm, đe doạ tới tính mạng nạn nhân hay không. Vấn đề này đã được hướng dẫn tại Công văn số 100/TANDTC-PC ngày 13/6/2023 của TAND Tối cao.

Theo đó, để áp dụng tội Giết người đối với hành vi có tính chất như trên, trước tiên cần xác định vùng trọng yếu trên cơ thể của con người là những vùng có các cơ quan quan trọng quyết định đến sự sống, nếu bị xâm hại mà người bị xâm hại không được cấp cứu kịp thời sẽ chết.

Ngoài việc chứng minh người phạm tội đã dùng hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân, cần phải xem xét, đánh giá toàn diện các tài liệu, chứng cứ, các tình tiết thể hiện tính chất, mức độ của hành vi, cơ chế hình thành vết thương, sự quyết liệt trong thực hiện hành vi, vị trí cơ thể bị hại mà bị cáo có ý định tấn công để chứng minh ý thức chủ quan là cố ý thực hiện hành vi gây nguy hiểm cho tính mạng của người khác, thể hiện sự côn đồ, hung hãn, quyết liệt, coi thường tính mạng người khác. Bị hại không chết là ngoài ý thức, mong muốn chủ quan của người phạm tội.

Do đó, không phải trường hợp nào hành vi dùng hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng trọng yếu trên cơ thể của nạn nhân cũng có thể áp dụng tội Giết người. Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra sẽ tiến hành xác minh những yếu tố nêu trên để xác định hành vi của Nam có dấu hiệu của tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015, từ đó xem xét có chuyển tội danh hay không.

Những vết thương chằng chịt trên cơ thể bé sau 1 lần bị bạo hành hồi năm 2024 (Ảnh: Văn Nguyễn).

Về hành vi có dấu hiệu của tội Hành hạ người khác theo Điều 140 Bộ luật Hình sự 2015, theo thông tin phản ánh từ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Đạm (nơi bé L. theo học), nhà trường từng phát hiện dấu hiệu bé L. bị bạo hành từ năm 2024. Từ dữ kiện này, cơ quan điều tra sẽ mở rộng xác minh, xác định ngoài lần bạo hành hôm 18/10, Nam có những hành vi khác mang tính chất tàn ác đối với người lệ thuộc mình là bé L. hay không.

Nếu phản ánh của nhà trường là chính xác, Nam có thể bị xem xét thêm trách nhiệm về tội Hành hạ người khác. Với tình tiết định khung phạm tội với người dưới 16 tuổi, nếu bị quy kết trách nhiệm về tội danh này, khung hình phạt có thể áp dụng thêm với Nam là phạt tù 1-3 năm.