Cách gửi video và địa chỉ nhận thông tin tố giác hành vi vi phạm giao thông

Trả lời:

Bộ Công an cho biết, bạn có thể cung cấp thông tin phản ánh vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) bằng một trong các hình thức sau:

Thứ nhất, Qua số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về TTATGT của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông: 078.9388.539;

Thứ hai, thông qua trang Fanpage Facebook của Cục Cảnh sát giao thông: https://www.facebook.com/cuccanhsatgiaothong;

Thứ ba, thông qua ứng dụng giao thông trên thiết bị di động (App VNeTraffic);

Thứ tư, thông qua thông tin phản ánh của các hội, nhóm giao thông trên Facebook (OFFB, Giaothongvanminh, otot...);

Thứ năm, thông qua phương tiện thông tin đại chúng.

Nội dung thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm hành chính về TTATGT thông qua phương tiện điện tử, phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Thứ nhất, thông tin, hình ảnh do cá nhân, tổ chức phản ánh vi phạm hành chính về TTATGT phải đáp ứng quy định tại Điều 17 Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính, cụ thể:

"1. Yêu cầu về dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật:

a) Thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 64 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

b) Không xâm phạm quyền tự do, danh dự, nhân phẩm, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân và tổ chức theo quy định của pháp luật;

c) Phản ánh khách quan, chính xác, trung thực về hành vi vi phạm, thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm;

d) Đáp ứng yêu cầu về thời hạn sử dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định này.

2. Dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp, nếu đáp ứng được yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này thì được sử dụng làm căn cứ xác minh, phát hiện vi phạm và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật".

Thứ hai, phải sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt; có tên, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử, tài khoản đăng nhập, số điện thoại của cá nhân, tổ chức phản ánh để liên hệ khi cần thiết; đính kèm các tệp tin phản ánh có định dạng phù hợp theo yêu cầu của hệ thống tiếp nhận thông tin.