Mua đất không giữ sổ đỏ, mất liên lạc với bên bán có sang tên được?

Trước Tết, bà Trần Thiên Thanh (TPHCM) phản ánh về việc gặp vướng mắc khi thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất đối với thửa đất đã mua bán từ hơn 20 năm trước.

Theo trình bày, ông A. là người đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một thửa đất. Năm 2001, ông A. chuyển nhượng thửa đất này cho bà Thanh bằng giấy viết tay. Tuy nhiên, tại thời điểm chuyển nhượng, người đàn ông không giao sổ đỏ cho bà Thanh.

Người dân đến giải quyết thủ tục đất đai tại trung tâm hành chính công (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Sau nhiều năm sử dụng đất, nay bà Thanh làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được cán bộ yêu cầu phải nộp sổ đỏ đã cấp cho ông A. Trong khi đó, bà không còn giữ liên lạc với bên bán và cũng không giữ sổ đỏ.

Từ thực tế trên, bà Thanh băn khoăn: trường hợp chỉ có giấy chuyển nhượng viết tay, không giữ sổ đỏ thì có được cấp giấy chứng nhận hay không và cần phải thực hiện những thủ tục gì?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, do không có hồ sơ cụ thể nên không có cơ sở để trả lời chi tiết từng trường hợp. Tuy nhiên, về nguyên tắc chung, Bộ nêu rõ căn cứ pháp lý liên quan đến thủ tục đăng ký biến động đất đai.

Theo phản ánh của bà Thanh, thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì vậy, việc thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất phải tuân thủ quy định tại điểm II.1 Mục B phần V Phụ lục số I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ.

Nghị định này quy định về hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà không thuộc các trường hợp được liệt kê tại các phần I, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII của Phần C về trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất.

Cụ thể, hồ sơ bao gồm, đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 18 ban hành kèm theo nghị định; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp; Một trong các loại giấy tờ liên quan đến nội dung biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với từng trường hợp cụ thể theo quy định tại phần II.2.

Ngoài ra, người dân cần cung cấp thêm văn bản về việc đại diện theo quy định của pháp luật về dân sự đối với trường hợp thực hiện thủ tục thông qua người đại diện.

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đã cấp.

Từ đó, cơ quan này đề nghị bà Thanh nghiên cứu các quy định pháp luật đã viện dẫn để thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục.