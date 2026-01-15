Gia đình liệt sỹ băn khoăn hạn mức công nhận đất ở khi xin cấp sổ đỏ

Gia đình ông Lê Hà Giang (Hà Nội), là gia đình liệt sĩ, đang thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho thửa đất gia đình sử dụng ổn định từ nhiều thập kỷ trước. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục, gia đình ông phát sinh vướng mắc liên quan đến việc xác định diện tích đất ở được công nhận.

Do không còn lưu giữ các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, nên sau khi thanh tra, Thanh tra huyện (cũ) đã kết luận thửa đất gia đình ông đang sử dụng đủ điều kiện được cấp sổ đỏ theo Điều 138 Luật Đất đai năm 2024.

Kết luận nêu rõ, thửa đất có nguồn gốc do cha ông để lại, hiện không có giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất; gia đình đã xây dựng nhà ở từ năm 1960; nội dung này được thể hiện trên bản đồ đo đạc năm 1994; tổng diện tích thửa đất là 485m2.

Trong quá trình làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vấn đề khiến gia đình ông Giang băn khoăn là việc xác định diện tích đất ở được công nhận.

Gia đình ông được cán bộ địa chính xã hướng dẫn áp dụng khoản 2 Điều 11 Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 của UBND TP Hà Nội.

Theo cách hiểu của ông Giang, tại điểm a khoản 2 Điều 11 Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND, diện tích đất ở được công nhận khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được xác định theo hạn mức công nhận đất ở quy định tại khoản 1 Điều 11.

Khoản 1 Điều 11 Quyết định này quy định hạn mức công nhận đất ở theo hai mốc thời gian sử dụng đất, gồm sử dụng đất trước ngày 18/12/1980 và sử dụng đất từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993.

Do thửa đất của gia đình ông Giang có nguồn gốc sử dụng từ các năm 1959-1960, thuộc trường hợp sử dụng đất ổn định trước ngày 18/12/1980, nên theo ông Giang, trường hợp của gia đình thuộc diện áp dụng theo điểm a khoản 1 Điều 11.

Theo đó, hạn mức công nhận đất ở được xác định bằng 5 lần hạn mức giao đất ở tối đa quy định tại Điều 13, quyết định số 61, nhưng không vượt quá diện tích thửa đất đang sử dụng. Trong khi đó, hạn mức giao đất ở tối đa tại xã theo Điều 13 của quyết định này là 180m2.

Như vậy, hạn mức công nhận đất ở tối đa trong trường hợp này có thể lên tới 900m2. Trong khi đó, thửa đất của gia đình ông Giang chỉ có diện tích 485m2.

Công dân băn khoăn, trong trường hợp này, toàn bộ diện tích 485m2 của thửa đất có được công nhận là đất ở hay không?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, nội dung phản ánh của ông Giang là vụ việc cụ thể, thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Việc xem xét, giải quyết cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ và các quy định cụ thể do địa phương ban hành theo thẩm quyền để thi hành Luật Đất đai.

Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có đủ cơ sở để trả lời, nhưng cũng nêu rõ các quy định, nguyên tắc pháp lý liên quan để người dân tham khảo.

Theo Bộ này, pháp luật đất đai hiện hành đã quy định cụ thể việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại các Điều 137, 138, 139 và 140 của Luật Đất đai.

Việc xác định diện tích đất ở khi công nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 141 Luật Đất đai. Tại khoản 5 Điều 141, quy định UBND cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện, tập quán tại địa phương để quy định cụ thể hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp sử dụng đất trước ngày 18/12/1980 và từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993.

Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ông Giang nghiên cứu, thực hiện theo các quy định hiện hành và các văn bản do UBND TP Hà Nội ban hành.

"Trường hợp công dân còn vướng mắc hoặc chưa rõ trong quá trình áp dụng quyết định số 61 thì liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường hoặc UBND TP Hà Nội để được xem xét, giải đáp và giải quyết theo thẩm quyền", Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu.