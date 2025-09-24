Mở rộng vụ án cuốc xe 70 km giá 2,5 triệu đồng, số phận tài xế ra sao?

Công an tỉnh Phú Thọ đang mở rộng vụ án Cưỡng đoạt tài sản liên quan tới bị can là Nguyễn Trường Giang (lái taxi tự do, 34 tuổi, quê Hưng Yên). Giang là tài xế taxi bị cáo buộc ép một người phụ nữ phải trả 2,5 triệu đồng tiền taxi cho quãng đường khoảng 70 km từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) về bến xe Hòa Bình (Phú Thọ) vào ngày 11/9.

Công an xác định vụ án có nhiều bị hại và người liên quan chưa được xác nhận, cần tiếp tục mở rộng điều tra. Trong đó, thủ đoạn chung của Giang là tiếp cận khách ở bến, đưa thông tin sai lệch, dụ dỗ khách lên xe rồi tự ý đưa khách theo lộ trình về phường Hòa Bình (Phú Thọ).

Quá trình di chuyển, Giang mới thông báo giá cước cao hơn giá thị trường. Nếu không đồng ý trả, Giang sẽ có lời nói, hành động đe dọa, gây sức ép để khách trả tiền và chỉ khi khách chịu trả tiền, Giang mới để họ xuống xe.

Với việc vụ án được mở rộng điều tra, số phận pháp lý của Giang sẽ ra sao?

Bị can Nguyễn Trường Giang (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận với diễn biến hành vi và thủ đoạn nêu trên, việc công an khởi tố, xem xét trách nhiệm hình sự đối với Giang về tội Cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015 là có cơ sở.

Tiếp theo việc định tội, cơ quan điều tra sẽ củng cố căn cứ định khung trách nhiệm hình sự đối với nghi phạm. Theo đó, khoản 1 Điều 170 Bộ luật này quy định khung hình phạt cơ bản của tội Cưỡng đoạt tài sản là phạt tù 1-5 năm, bất kể số tiền chiếm đoạt là bao nhiêu.

Trường hợp hành vi thuộc các tình tiết như phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, phạm tội với người dưới 16 tuổi, người già yếu, không có khả năng tự vệ hay chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, mức phạt có thể áp dụng là 3-10 năm tù.

Nếu số tiền chiếm đoạt từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, mức phạt sẽ là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

Đối với trường hợp này, việc cơ quan điều tra thu thập thông tin bị hại sẽ củng cố 2 vấn đề, đó là tổng số tiền chiếm đoạt bởi hành vi trên và phân loại nhóm đối tượng bị hại trong Vụ án.

Theo đó, nếu tổng số tiền chiếm đoạt không còn dừng ở 2,5 triệu đồng mà vượt mức 50 triệu đồng hoặc trong số các bị hại có người thuộc nhóm người dưới 16 tuổi, người già yếu hoặc không có khả năng tự vệ, tùy thuộc tính chất, mức độ và hậu quả hành vi, Giang có thể bị xử lý theo khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài ra, về việc nghi phạm có tiền án về tội Cướp tài sản, cơ quan công an sẽ xác định nghi phạm đã được xóa án tích hay chưa. Nếu chưa được xóa án tích mà tiếp tục phạm tội do cố ý, đây có thể thuộc trường hợp "tái phạm" theo Điều 53 Bộ luật Hình sự 2015 và bị xem xét áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm" theo khoản 1, Điều 52 Bộ luật này.