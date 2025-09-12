Bắt giữ tài xế taxi “chặt chém” 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km
(Dân trí) - Tài xế taxi Nguyễn Trường Giang (Hưng Yên) bị công an ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp do ép người dân trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường 70km từ Hà Nội lên bến xe Hòa Bình, Phú Thọ.
Tối 12/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang (SN 1981, trú tại thôn Đông Hạ, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 11/9, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bật khóc vì bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường khoảng 70km từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) về khu vực gần bến xe Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ. Vụ việc gây bức xúc trong dư luận.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) nhanh chóng xác minh, rà soát camera, lấy lời khai nhân chứng và củng cố chứng cứ.
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.