Tìm bị hại vụ tài xế “chặt chém” 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vừa có thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án Cưỡng đoạt tài sản, xảy ra trên địa bàn phường Hòa Bình.

Bị can trong vụ án là Nguyễn Trường Giang (SN 1981, trú phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên), làm nghề lái taxi tự do, dừng đón khách ở khu vực phía trước cổng bến xe khách Mỹ Đình (Hà Nội).

Đối tượng Nguyễn Trường Giang tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Đối tượng Giang có thủ đoạn tiếp cận khách ở bến xe, đưa ra các thông tin sai lệch, dụ dỗ khách lên xe của mình. Khi khách lên xe, Giang sẽ tự ý đưa khách theo lộ trình về phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Quá trình di chuyển, Giang mới thông báo giá cước cao hơn giá thị trường. Nếu không đồng ý trả, Giang sẽ có lời nói, hành động để đe dọa, gây sức ép để khách trả tiền và chỉ khi khách chịu trả tiền, Giang mới để họ xuống xe.

Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ, vụ án có nhiều bị hại và người liên quan chưa được xác nhận, cần tiếp tục mở rộng điều tra. Vì thế, cơ quan CSĐT đề nghị ai là người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan đến vụ việc đến cơ quan công an gần nhất để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 11/9 mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bật khóc vì bị tài xế taxi ép trả 2,5 triệu đồng cho quãng đường khoảng 70km từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) về khu vực gần bến xe Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) nhanh chóng xác minh, rà soát camera, lấy lời khai nhân chứng và củng cố chứng cứ. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trường Giang, để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Trường Giang từng có một tiền án về tội Cướp tài sản.