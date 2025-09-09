Mộ án ngữ giữa đường: "Nên di dời, tránh ảnh hưởng giấc ngủ của tiên tổ"

Thực hiện dự án Khu dân cư mới đường 390, xã Thanh Hải (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, nay là xã Hà Tây, TP Hải Phòng), Chủ tịch UBND xã Hà Tây cho biết chính quyền xã Thanh Hải (cũ) gặp nhiều khó khăn trong việc khai thác hạ tầng bởi có ngôi mộ tổ của dòng họ P.K. nằm giữa tuyến đường chính. Lãnh đạo xã nhiều lần họp bàn với dòng họ nhưng do còn nhiều người trong dòng họ không đồng thuận, ngôi mộ vẫn được giữ nguyên hiện trạng.

Ngoài ngôi mộ tổ án ngữ tuyến đường, trong phạm vi dự án còn 4 ngôi mộ khác chưa được giải phóng mặt bằng. Tổng cộng 5 ngôi mộ khiến một phần diện tích đất dự án chưa thể chuyển đổi, đất bị chia cắt và phải chừa lối đi riêng.

Ngôi mộ nằm giữa khu đường nội khu của khu dân cư (Ảnh: Nguyễn Dương).

Vụ việc đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi nhiều người cho rằng dòng họ nên nhường nhịn, quyết định nhanh, di dời mộ để "các cụ được yên tĩnh", tránh xe qua lại thì ở chiều ngược lại, không ít độc giả cho rằng cần truy xét trách nhiệm của lãnh đạo xã cũ, những người biết rõ việc có ngôi mộ trên đường nhưng vẫn phê duyệt thực hiện dự án, dẫn tới bất cập như hiện nay.

Nêu quan điểm cá nhân, anh Lại Trung Thông cho rằng nên di dời mộ để đảm bảo đây đúng nghĩa là nơi an nghỉ của người đã khuất. "Mộ là nơi an nghỉ của người đã khuất, không nên nằm giữa đường, nơi xe đi lại tấp nập, như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ ngàn thu của tiên tổ. Nên di chuyển nhanh, kẻo con cháu cũng bị ảnh hưởng", độc giả này viết.

"Dòng họ nên quyết định nhanh, di dời đến nơi yên tĩnh. Ở đây người, xe đi lại ảnh hưởng tới âm khí, con cháu làm ăn không may mắn, sức khỏe không tốt, mọi chuyện không hanh thông", bạn đọc Thanh Hai tiếp lời.

Chung quan điểm, độc giả Do Anh Thien cho rằng dòng họ nên nhún nhường, nhường đất cho dân bởi đó là việc tốt nên làm, sẽ được sự ủng hộ của tổ tiên. "Người xe qua lại ồn ào, rung lắc như vậy thì các cụ làm sao an nghỉ được. Con cháu nên chuyển nhà cho các cụ, nhường đất cho người dân, đó là việc tốt nên làm. Tích thiện dư khánh, có tâm có đức, mặc sức mà ăn".

Chính quyền phải lập tôn chắn, tạm ngăn việc di chuyển của các phương tiện qua tuyến đường có ngôi mộ nằm giữa đường (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trong khi đó, độc giả Phạm Ngọc Anh có góc nhìn cảm thông hơn. Người này viết: "Chuyện tâm linh không ai biết được vì đây là mộ tổ của dòng họ. Đôi khi long mạch phong thủy đang tốt, con cháu làm ăn khấm khá nên họ không muốn di dời. Nếu dời đi mà gặp phải những chuyện không tốt thì không biết nói như thế nào".

Tương tự, độc giả Ta Hoa Binh viết: "Dù sao đây cũng chỉ là đường nội bộ, không phải xa lộ hay cao tốc quan trọng. Nếu không di dời được thì nên nắn đường tránh sang 2 bên. Mộ tổ nhiều đời của dòng họ, ảnh hưởng tới rất nhiều con người, có nhiều thứ rất khó nói và rất khó thuyết phục".

Bình luận về vấn đề này, ngoài sự chú ý vào các quyết định của dòng họ, nhiều người cũng đặt ra những câu hỏi dành cho lãnh đạo xã trước đây. Bạn đọc có nickname Yeu Tre Con đặt câu hỏi rằng nếu tuyến đường này không thuộc một dự án cụ thể nào, xã tự nhiên làm đường và sử dụng quyền lực Nhà nước tác động để thúc đẩy người dân di dời mộ tổ tiên thì liệu người dân có nên di dời hay không?

"Ngôi mộ này không có tiểu, đã tồn tại hàng trăm năm nay, vậy di dời như thế nào? Cán bộ xã nắm rõ địa giới địa phương, tại sao khi lập kế hoạch đường vẫn cố tình phê duyệt? Tại sao không né ra mà vẫn cố tình làm vậy? Tôi nghĩ nên truy xét, kỷ luật các cán bộ này", độc giả Nguyễn Nam nhấn mạnh.

"Đội thi công lẽ ra chỉ được phép thực hiện dự án sau khi giải phóng mặt bằng hoàn tất, mọi vấn đề bất khả kháng phải báo cáo lại cho ban quản lý dự án và chính quyền địa phương để đưa ra phương án điều chỉnh và hoàn tất. Không thể nào cứ thi công rồi nhờ chính quyền vào cuộc để yêu cầu người dân phải di dời, điều này phản ánh việc đội thi công làm việc cẩu thả", anh Việt Nguyễn bình luận gay gắt.