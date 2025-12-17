Tài xế giật mình khi bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên cao tốc

Mạng xã hội mới đây xuất hiện clip ghi lại cảnh một tài xế điều khiển xe tải lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua Km322, thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa, bất ngờ gặp chướng ngại vật.

Sau đó, nam tài xế đã đăng tải clip lên mạng xã hội để cảnh báo những người đang lưu thông qua khu vực này, nhằm tránh nguy cơ xảy ra tai nạn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh D. (tài xế xe tải) cho biết khoảng 5h27 ngày 16/12, anh điều khiển xe lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam, hướng Nghệ An đi Hà Nội.

Giây phút tài xế xe tải đánh lái né chướng ngại vật trên cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip nhân vật cung cấp).

Khi đi qua km322, anh bất ngờ phát hiện một vật màu trắng (nghi là tấm bê tông) án ngữ trên làn đường sát dải phân cách.

“Khi gặp vật lạ, tôi khá giật mình. Lúc đó, tôi nhanh trí đánh lái để né tránh, nếu không thì rất nguy hiểm”, anh D. nói.

Theo anh D., sau khi phát hiện sự việc, anh đã trích xuất camera hành trình rồi đăng tải lên mạng xã hội để thông báo cho mọi người biết. Đồng thời, anh cũng gọi đến đường dây cứu hộ của đơn vị vận hành cao tốc để kịp thời kiểm tra, xử lý.

Đại diện Công ty Cổ phần Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của tài xế, lực lượng chức năng của đơn vị đã kiểm tra từ km325 đến km335, nhưng không phát hiện sự cố bất thường.