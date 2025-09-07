Gặp sự cố trên cao tốc, dừng xe ra sao cho đúng luật?

Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an mới đây đã lập biên bản xử phạt tài xế N.V.S. (quê Phú Thọ) về hành vi dừng đỗ sai trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Theo khoản 7, Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, mức phạt áp dụng với tài xế này là 12-14 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Theo công an, sáng 3/9, ô tô của anh S. bị hỏng lốp nên phải dừng lại ở làn trong cùng bên trái cao tốc để thay lốp. Quá trình dừng đỗ để thay lốp xe, tài xế này không đặt biển cảnh báo, không thông báo với lực lượng chức năng dù dừng ở phần đường có tốc độ cao nhất.

Hình ảnh phương tiện dừng đỗ sai quy định trên cao tốc (Ảnh: Cục CSGT).

Bình luận về vụ việc, độc giả Nhu The viết: "Đỗ sát vào lề đường không được hay sao mà phải để giữa đường, lại không đặt cảnh báo như vậy? Bao nhiêu mạng người trên đó, không biết chạy ra ngoài hộ lan hay sao? Phạt họ thì tội mà không phạt thì không biết và không rút kinh nghiệm cho lần sau".

Bạn đọc Hữu Trần tiếp lời: "Xe hỏng thì xi nhan, chạy sát lề đường bên phải, mọi người nhanh chóng xuống xe, trèo ra khỏi hộ lan, không đứng trong phần đường cao tốc còn tài xế phải có biển cảnh báo đặt sau xe. Ông này quá liều lĩnh, thay lốp ngay ở làn tốc độ cao nhất, quá nguy hiểm".

Từ sự việc trên, nhiều người đặt câu hỏi vậy theo quy định, khi xe gặp sự cố trên cao tốc, cần xử lý ra sao để đảm bảo không vi phạm pháp luật?

Luật sư Quách Thành Lực (Giám đốc Công ty Luật Pháp trị, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện phải tuân thủ 2 nguyên tắc cơ bản khi đỗ xe là Có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết khi ra, vào vị trí dừng xe, đỗ xe và Không làm ảnh hưởng đến người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Ngoài ra, người điều khiển phương tiện không được dừng, đỗ xe tại một số khu vực theo quy định như bên trái đường một chiều; trên đoạn đường cong, gần đầu dốc mà tầm nhìn bị che khuất; song song cùng chiều một xe khác đang dừng đỗ trên đường; trên phần đường dành cho người đi bộ; trên phần đường chiều rộng chỉ đủ cho một làn xe cơ giới hay trên lòng đường, vỉa hè mà trái quy định pháp luật...

Trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải đỗ xe, khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy hoặc tại nơi không được phép đỗ, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp hoặc đặt biển cảnh báo về phía sau để người điều khiển phương tiện khác biết.

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 25 Luật này, lái xe chỉ đường dừng đỗ xe ở nơi quy định trên cao tốc. Trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng đỗ xe thì được dừng đỗ ở làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy và phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp.

Trường hợp xe không thể di chuyển được vào làn dừng khẩn cấp, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp và đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 m, đồng thời nhanh chóng báo cho CSGT thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến hoặc cơ quan quản lý đường cao tốc.

Công an làm việc với tài xế vi phạm (Ảnh: Cục CSGT).

Như vậy, nguyên tắc cơ bản khi dừng đỗ xe là phải bật tín hiệu đèn khẩn cấp và đặt biển cảnh báo phía sau để người điều khiển phương tiện khác biết.

Đối với trường hợp lưu thông trên cao tốc, nếu xe gặp sự cố kỹ thuật, cần đưa xe vào làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy và phải bật báo hiệu bằng đèn khẩn cấp. Tình huống xe không thể di chuyển, phải thực hiện 3 thao tác gồm bật đèn khẩn cấp; đặt biển, đèn cảnh báo sau xe khoảng cách tối thiểu 150 m và nhanh chóng báo cho CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến hoặc cơ quan quản lý đường cao tốc.

Trường hợp không thực hiện đầy đủ các quy tắc như trên, người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính. Thậm chí, trong trường hợp dừng đỗ sai quy định dẫn tới tai nạn nghiêm trọng, cơ quan chức năng có thể xem xét khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 để xem xét trách nhiệm hình sự.