Người phụ nữ chửi bới, ép tài xế nộp tiền có thể bị tăng nặng trách nhiệm?

Như Dân trí thông tin, Nguyễn Thị Mùi (47 tuổi, ở xã Kép, tỉnh Bắc Ninh) đang bị Công an tỉnh Bắc Ninh tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo công an, ngày 21/2 (mùng 5 Tết), mạng xã hội xuất hiện clip phản ánh việc Nguyễn Thị Mùi lớn tiếng chửi bới, yêu cầu thu tiền đỗ xe trái quy định của người dân đi lễ tại khu vực đền bà chúa Then, đền cô bé Chí Mìu thuộc xã Kép. Không chỉ thu tiền trái quy định, Mùi còn chửi bới, giật chìa khóa xe của một tài xế, đe dọa sẽ không trả chìa khóa, không cho xe di chuyển nếu không trả tiền.

Công an tống đạt quyết định tố tụng với Nguyễn Thị Mùi (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Sự việc phản cảm xảy ra trong những ngày đầu năm mới khiến nhiều người không khỏi bất bình và đặt ra câu hỏi về việc ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản nêu trên, Mùi còn có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý thêm về những hành vi khác hay không?

Luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015, người có hành vi đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc sử dụng thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản sẽ bị xử lý hình sự về tội Cưỡng đoạt tài sản. Việc xử lý hình sự có thể được tiến hành ngay sau khi hành vi hoàn thành, bất kể số tiền chiếm đoạt được là bao nhiêu.

Đối với trường hợp trên, dữ liệu clip và thông tin từ cơ quan điều tra cho thấy Mùi đã có hành vi chửi bới, giật chìa khóa xe và đe dọa không trả chìa khóa, không cho xe di chuyển nếu không trả tiền. Đây là hành vi không chỉ phản cảm mà còn vi phạm quy định pháp luật, có thể được xếp vào nhóm "sử dụng thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần" để buộc người khác trả tiền. Bởi vậy, việc công an tạm giữ đối tượng để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản là hoàn toàn phù hợp.

Về chế tài xử lý, theo khoản 1 Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt cơ bản đối với tội Cưỡng đoạt tài sản là 1-5 năm tù.

Trường hợp hành vi thuộc các tình tiết định khung như có tổ chức; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phạm tội với người dưới 16 tuổi, người già yếu hay chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, khung hình phạt có thể áp dụng là 3-10 năm tù.

"Ngoài trường hợp tài xế bị rút chìa khóa, đe dọa để ép trả tiền, công an sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập thông tin các lái xe khác từng bị Mùi thu tiền giữ xe trái phép để xác định chính xác số tiền cưỡng đoạt trong vụ án. Cần lưu ý rằng giao dịch giữa các tài xế và Mùi có thể xảy ra hai trường hợp như sau:

Thứ nhất, nếu Mùi thu tiền và tài xế chấp nhận trả, giữa các bên không xảy ra xung đột, không có hành vi chửi bới, đe dọa của Mùi, đây sẽ được coi là một giao dịch dân sự đơn thuần và không có yếu tố của việc cưỡng đoạt tài sản. Khi đó, số tiền trông giữ xe trái phép vẫn sẽ được hoàn trả do đây là giao dịch vi phạm điều cấm của pháp luật (Mùi không được quyền trông giữ xe) nhưng sẽ không được đưa vào vụ án để xác định tổng số tiền cưỡng đoạt.

Thứ hai, nếu Mùi thu tiền, các tài xế không đồng ý nhưng sau đó vẫn phải chi trả bởi có dấu hiệu của việc đe dọa để chiếm đoạt tài sản, số tiền này sẽ được coi là số tiền có được do hành vi phạm tội mà có và được đưa vào vụ án hình sự", luật sư phân tích.

Hình ảnh Nguyễn Thị Mùi bị tài xế ghi lại và phản ánh trên mạng xã hội (Ảnh cắt từ clip).

Về hành vi chửi bới, đe dọa tài xế, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại khu vực lễ hội, dù đây là hành vi có dấu hiệu Gây rối trật tự công cộng nhưng xét trên tổng thể, việc chửi bới, đe dọa tài xế để thu tiền nhằm mục đích cuối cùng là chiếm đoạt tài sản.

Dưới góc độ pháp lý, một hành vi chỉ có thể bị xử lý về một tội danh. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xử lý Mùi về hành vi có dấu hiệu Cưỡng đoạt tài sản nhưng có thể xem xét tình tiết định khung gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội theo quy định tại khoản 2, Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015.

Nếu bị quy kết trách nhiệm về tội danh và tình tiết định khung này, khung hình phạt đối tượng có thể bị truy tố sẽ là 3-10 năm tù.