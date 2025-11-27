Tham gia giao thông khi đang đề nghị cấp lại Giấy phép lái xe thế nào?

Anh Nguyễn Hoàng Thuyết hỏi: Ngày 29/4/2025, tôi đến Công an phường Chánh Mỹ (nay là phường Chánh Hiệp) làm thủ tục cấp lại Giấy phép lái xe hạng A và C1 với mục đích đổi sang thẻ PET mới. Sau khi làm thủ tục, tôi đã được cấp giấy hẹn nhận Giấy phép lái xe vào ngày 06/5/2025.

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa nhận được Giấy phép lái xe dạng thẻ PET mới; tình trạng thông tin của tôi trên ứng dụng VNeID và trên Cổng thông tin gplx.csgt.bocongan.gov.vn vẫn chưa được cập nhật Giấy phép lái xe mới.

Tôi đang là người có Giấy phép lái xe hợp pháp nhưng nay chỉ có duy nhất Giấy hẹn đã hết hạn, không có giấy tờ hợp lệ để chứng minh quyền tham gia giao thông của tôi, gây ra nhiều bất tiện, rủi ro pháp lý và trở ngại khi tham gia giao thông. Trường hợp của tôi tham gia giao thông mà không có Giấy phép lái xe và chỉ có duy nhất Giấy hẹn đã hết hạn thì có hợp pháp hay không và quy định tại văn bản nào?

Trả lời:

Căn cứ thông tin do bạn đọc cung cấp, Bộ Công an đã tra cứu trên phần mềm hệ thống thông tin giấy phép lái xe cho kết quả:

Ngày 29/4/2025, bạn đọc Nguyễn Thuyết Hoàng đã làm thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe tại Công an phường Chánh Mỹ (nay là phường Chánh Hiệp).

Ngày 30/4/2025, thông tin đã được cập nhật, cụ thể như sau: Nguyễn Thuyết Hoàng, sinh ngày 25/10/1994; Giấy phép lái xe số 7401340****, hạng C1, nơi cấp Bình Dương, ngày cấp 30/4/2025, ngày hết hạn 30/4/2035.

Ngày 30/4/2025, bạn đọc Nguyễn Thuyết Hoàng làm thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe hạng A, thông tin được cập nhật, cụ thể như sau: Nguyễn Thuyết Hoàng, ngày sinh 25/10/1994; Giấy phép lái xe số 7401340*****, nơi cấp Bình Dương, ngày cấp Giấy phép lái xe 03/5/2025.

Với kết quả tra cứu như trên, giấy phép lái xe của bạn đã được cấp đúng trình tự, thời gian quy định. Đề nghị công dân thực hiện thao tác "thêm giấy phép lái xe" trên tài khoản định danh điện tử VNeID để nhận được giấy phép lái xe điện tử.

Hiện nay, ngoài việc sử dụng tài khoản VNeID, người tham gia giao thông được khai thác dữ liệu trên trang thông tin điện tử về giấy phép lái xe (https://gplx.csgt.bocongan.gov.vn) hoặc ứng dụng VNetraffic. Lực lượng tuần tra kiểm soát sử dụng dữ liệu trên ứng dụng định danh điện tử, trang thông tin điện tử về giấy phép lái xe hoặc các ứng dụng của lực lượng Cảnh sát giao thông để phục vụ tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm.

Các thông tin trên ứng dụng định danh điện tử có giá trị như kiểm tra giấy tờ trực tiếp. Việc này góp phần giảm thiểu thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân.