Luật sư phân tích về vụ người đàn ông tấn công bà lão ở quán ăn

Ngày 10/4, liên quan vụ việc người đàn ông có hành vi chửi bới, tấn công bà lão ở quán ăn, luật sư Nguyễn Thế Vũ, Đoàn luật sư tỉnh Gia Lai có trao đổi với phóng viên Dân trí về góc độ pháp lý của vụ việc.

Theo luật sư, việc Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Ý về hành vi gây rối trật tự công cộng là phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 318 Bộ Luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội Gây rối trật tự công cộng: Người nào gây rối làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính, bị kết án về hành vi này mà chưa được xóa án tích nhưng vẫn vi phạm thì bị phạt 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Tuy nhiên, theo luật sư Vũ, cần nhìn nhận vụ việc một cách toàn diện hơn, bởi diễn biến cho thấy hành vi của đối tượng có thể không chỉ dừng lại ở hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, sáng 7/4, tại một quán bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ (phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai), Nguyễn Văn Ý xảy ra mâu thuẫn với bà T.T.L. (61 tuổi, trú cùng phường) phục vụ tại quán.

Sau khi chửi bới, xúc phạm, đối tượng dùng ghế nhựa tấn công, đồng thời đánh vào vùng đầu, mặt khiến nạn nhân phải nhập viện. Người này còn sử dụng dao để hăm dọa và đuổi đánh con trai bà L..

Luật sư Nguyễn Thế Vũ cho biết thêm theo quy định pháp luật, hành vi đánh, dùng ghế nhựa tấn công gây thương tích cho người khác như trên có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự, nếu cơ quan điều tra xác định đủ yếu tố cấu thành tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ Luật hình sự.

Ngoài ra, nếu có hành vi chửi bới, xúc phạm người khác cũng có thể bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. “Danh dự, nhân phẩm của cá nhân được pháp luật bảo vệ, đặc biệt với người lớn tuổi cần được tôn trọng hơn", luật sư Vũ bày tỏ.

Luật sư Nguyễn Thế Vũ cho rằng cần chờ kết quả cuối cùng của cơ quan cảnh sát điều tra. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ toàn bộ hành vi, giám định thương tích, đồng thời căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được để đánh giá đầy đủ tính chất, mức độ nguy hiểm, từ đó mới có cơ sở xem xét, xử lý.

Như Dân trí đã thông tin, tối 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ Nguyễn Văn Ý về hành vi gây rối trật tự công cộng. Vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.