Vụ chú rể gặp nạn do sợi dây căng ngang đường: Hành vi vô ý thức

Liên quan vụ việc chú rể 26 tuổi tại Đắk Lắk bị nạn trong ngày cưới do vướng vào sợi dây cáp nối 2 ô tô tải căng ngang đường để kéo nhau, nhiều độc giả báo Dân trí chỉ trích hành vi rất nguy hiểm của 2 tài xế và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh.

"Làm ăn tắc trách, thiếu trách nhiệm, coi thường mạng sống người đi đường. Xe gặp sự cố kéo nhau thì phải có cảnh báo 2 đầu để đảm bảo an toàn cho người đi đường chứ", bạn đọc Phuc Anh Nguyen bày tỏ.

Chú rể bị nạn do sợi dây căng giữa đường nối 2 xe tải (Ảnh: Cắt từ clip).

Đồng quan điểm, tài khoản Đức Hoàng Minh cho rằng đây là hành vi: "Vô tâm, vô cảm, vô ý thức".

"Cần phạt nặng đối với 2 lái xe tải, đây là hành vi rất nguy hiểm gây cản trở giao thông mà không có cảnh báo an toàn", bạn đọc Le Duc Loi đề xuất.

Độc giả Q.V. nhận định đây là hành vi không chỉ cẩu thả mà còn xem thường sự an toàn của người khác. "Thiết nghĩ, cơ quan công an cần vào cuộc điều tra và khởi tố hành vi cẩu thả dẫn đến tai nạn cho người khác để làm gương", độc giả này viết.

Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng nạn nhân trong vụ việc cũng đã điều khiển xe di chuyển khá nhanh. "Tôi thấy chú rể tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm lại đi khá nhanh không chú ý quan sát, không biết có uống rượu bia hay không", bạn đọc Khoi Phan thắc mắc.

Cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc (Ảnh: Cắt từ clip).

Như Dân trí phản ánh, khoảng 13h45 ngày 7/4, tại đường liên thôn thuộc thôn 8B, xã Ea Hiao (Đắk Lắk), ông P.P.S. (42 tuổi, trú tại xã Ea Hiao) điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 47C-270.xx sử dụng dây cáp để kéo ô tô tải mang biển số 47H-028.xx đang bị sa lầy mà không có cảnh báo cho người tham gia giao thông.

Thời điểm này, anh T.V.H. (26 tuổi, trú tại xã Ea Hiao) điều khiển xe máy đi ngang qua, vướng phải sợi dây nối giữa 2 xe, khiến anh ngã lăn ra đường. Sau cú va chạm, nạn nhân bị trầy xước ở đầu gối trái, xe máy bị hư hỏng nhẹ.

Vụ việc xảy ra ngay trong ngày cưới của anh H. khi người này điều khiển xe máy đi mua thêm đá về pha nước thì gặp nạn. Sau vụ việc, tài xế xe tải đã đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để kiểm tra, thăm khám và đôi bên tự thương lượng.

Tuy đôi bên không trình báo nhưng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã vào cuộc xác minh để xử lý vụ việc theo quy định.