Cấm xe xăng trong vành đai 1: Cần có lộ trình, chậm mà chắc

Thông tin Hà Nội dự kiến thí điểm hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch theo từng khu vực, không áp dụng đồng loạt trên toàn tuyến vành đai 1 từ ngày 1/7/2026 đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình với chủ trương này, cho rằng việc triển khai cần có lộ trình cụ thể, tránh gây xáo trộn cuộc sống.

Theo độc giả Can Truong, Hà Nội cần sớm đưa ra lộ trình cụ thể để người dân có sự chuẩn bị. Hiện nay độ phủ của mạng lưới xe buýt đã tương đối kín, nhưng người dân vẫn ngại đi phương tiện công cộng vì quãng đường đi bộ dù ngắn, nhưng rất "khổ sở" và thiếu an toàn.

"Để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng cần có giải pháp triệt để, đặc biệt là trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Khi vỉa hè thông thoáng, lối đi bộ thuận lợi, có bóng mát thì người dân sẵn sàng đi bộ 5-10 phút để tiếp cận đến phương tiện giao thông công cộng", bạn đọc nêu ý kiến.

Cảnh ùn tắc trên đường Nguyễn Xiển, Hà Nội (Ảnh minh hoạ: Sơn Nguyễn).

Trong khi đó, bạn đọc Vũ Quang Thắng bày tỏ lo ngại về khả năng đáp ứng của hệ thống giao thông công cộng, nhất là với những người phải di chuyển quãng đường dài hằng ngày.

"Liệu hệ thống xe buýt, tàu điện có đủ sức đáp ứng và thuận tiện hay không?", bạn đọc đặt câu hỏi.

Bạn đọc Tri Duc nhận định, nếu chỉ thí điểm cục bộ theo vùng, để đi qua khu vực này người dân (đi xe xăng) phải đi vòng quãng đường xa hơn, đồng nghĩa lượng phát thải nhiều hơn.

"Nếu áp dụng cấm phương tiện sử dụng xăng trong toàn bộ vành đai 1, dần dần người dân ở khu vực ngoài vành đai sẽ cân nhắc chuyển đổi phương tiện. Còn nếu chỉ thí điểm cục bộ, theo vùng chưa chắc mọi người nghĩ đến việc chuyển đổi, bởi nhiều người đang sở hữu xe xăng sẽ sẵn sàng đi đường vòng đi được quãng đường xa hơn là xe điện.

Theo tôi, đã làm thì cấm luôn xe máy xăng trong vành đai 1, có chăng thì cấm theo khung giờ nào đó", bạn đọc góp ý.

Anh Đình Hiệp lo ngại về vấn đề an toàn, nguy cơ cháy nổ từ pin xe điện, cũng như bài toán xử lý rác thải pin trong tương lai.

Ủng hộ lộ trình thiết lập vùng phát thải thấp và hạn chế xe máy xăng ở thủ đô, bạn đọc Tuệ Minh đánh giá, việc bổ sung các trạm xe đạp công cộng và buýt điện cỡ nhỏ là ý tưởng hay, rất phù hợp với các ngõ phố hẹp trong vành đai.

Bạn đọc Trần Thanh Hằng cho rằng việc triển khai theo lộ trình từng bước sẽ dễ được chấp nhận hơn, vừa góp phần giảm ô nhiễm, vừa hạn chế xáo trộn lớn trong đời sống.

"Việc thí điểm theo vùng là hợp lý, giúp người dân có thời gian chuẩn bị và thích nghi. Hy vọng các phương án giao thông công cộng sẽ đáp ứng tốt nhu cầu", bạn đọc chia sẻ.

Đồng quan điểm, bạn đọc Trịnh Lê Nam cho rằng chủ trương xanh hoá là tốt, nhưng không thể "một phát ăn ngay", thực tế thấy rõ hạ tầng phục vụ xe điện cần xây dựng từng bước, làm tới đâu chắc tới đó.

"Mong cơ quan chức năng nghiên cứu, thí điểm, rồi tiếp tục nghiên cứu - rút kinh nghiệm, làm từng bước để có một hạ tầng tốt nhất phục vụ hoạt động xe điện", bạn đọc nói.

Bạn Trương Hồng Anh cho rằng bụi từ hoạt động xây dựng cũng là một nguồn gây ô nhiễm đáng kể. Bạn đọc này phản ánh, nhiều công trình chưa thực hiện nghiêm việc rửa xe chở vật liệu, khiến đất cát rơi vãi, phát tán khắp các tuyến đường, gây bụi mù mịt.

"Nếu hệ thống giao thông công cộng thuận tiện hơn, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, người dân sẽ hạn chế sử dụng xe máy xăng", bạn đọc nhận định.