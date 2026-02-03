6 giáo viên thắng kiện "dài cổ" chờ bồi thường: Phải đợi đến bao giờ?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Ánh Dương (40 tuổi, trú tại xã Krông Pắk, Đắk Lắk) cho biết, anh cùng 5 giáo viên khác bị buộc thôi việc trái luật, từng thắng kiện UBND huyện Krông Pắk (cũ) và trường học từ hơn 4 năm về trước, đến nay, vẫn chưa nhận được tiền bồi thường.

"Chúng tôi vất vả theo đuổi vụ kiện hơn 5 năm mới được tòa tuyên thắng kiện. Từ thời điểm đó đến nay, đã hơn 4 năm trôi qua nhưng vẫn chưa được các đơn vị thi hành án theo đúng quy định pháp luật.

Thật sự tôi rất mệt mỏi, đành phải gửi đơn khắp nơi để "cầu cứu" mong có chút vốn làm ăn nhưng vẫn chưa được. Không biết chúng tôi phải đợi đến bao giờ nữa", anh Dương nói.

Anh Nguyễn Ánh Dương mất hơn 9 năm theo đuổi vụ kiện và mỏi mòn chờ thi hành bản án (Ảnh: Trương Nguyễn).

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Đắk Lắk về việc 6 giáo viên thắng kiện nhưng chậm được thi hành án.

"Lãnh đạo Sở rất muốn vụ việc sớm được giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho các thầy cô. Tuy nhiên, vụ việc vượt thẩm quyền nên Sở chỉ biết đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh xem xét, giải quyết", lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk thông tin.

Trước đó, trong buổi họp báo tại UBND tỉnh Đắk Lắk, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk khẳng định, 6 giáo viên thắng kiện UBND huyện Krông Pắk (cũ) cùng Trường THCS Ea Kly và Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai từ năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa được thi hành án.

Các đơn vị thua kiện phải liên đới bồi thường cho 6 giáo viên bị chấm dứt hợp đồng với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng kèm theo lãi suất phát sinh trong giai đoạn thi hành án và phải đóng bảo hiểm xã hội cho 6 giáo viên theo quy định.

Đồng thời, UBND huyện Krông Pắk cùng 2 trường học phải nộp hơn 34 triệu đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm.

Các giáo viên bị chấm dứt hợp đồng lao động trái quy định đã thắng kiện nhưng chưa nhận được tiền bồi thường (Ảnh: Uy Nguyễn).

Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho rằng, sau khi bỏ chính quyền cấp huyện, UBND xã Ea Kly chưa được cấp kinh phí để chi trả cho các giáo viên. Theo lãnh đạo UBND xã Ea Kly, đến nay, phía xã chưa nhận được văn bản chỉ đạo nào của UBND tỉnh.

"Vụ việc xảy ra từ thời điểm UBND huyện cũ nhưng chưa được giải quyết dứt điểm nên tồn đọng đến nay. Trong trường hợp UBND tỉnh giao cho xã Ea Kly chi trả cho các giáo viên thắng kiện, cũng phải cấp thêm kinh phí vì ngân sách của xã rất eo hẹp", lãnh đạo UBND xã Ea Kly bày tỏ.

Vào tháng 10/2023, UBND huyện Krông Pắk cũ từng có tờ trình gửi UBND tỉnh Đắk Lắk và Sở Tài chính đề nghị bổ sung hơn 2,1 tỷ đồng (tiền bồi thường và án phí) để chi trả cho 6 giáo viên bị chấm dứt hợp đồng lao động tại Trường THCS Ea Kly và Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai.

Tuy nhiên, đề nghị nêu trên của UBND huyện Krông Pắk đã bị UBND tỉnh Đắk Lắk bác bỏ.