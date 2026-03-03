"Cái tát 20 triệu đồng" vì đốt vàng mã và bức xúc dồn nén

Bồi thường 20 triệu đồng sau một cái tát

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip ngắn ghi lại vụ việc nam thanh niên là nhân viên của một tiệm ảnh tại phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đốt vàng mã trước cửa. Sau đó, một người đàn ông đi tới tát vào mặt nam thanh niên rồi rời đi.

Chủ của tiệm ảnh đã đăng tải clip lên các trang mạng xã hội và nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người bênh vực nam thanh niên và lên án hành vi đánh người của người đàn ông.

Nam nhân viên đốt vàng mã và bị hàng xóm tát một cái vào mặt (Ảnh: Cắt từ clip).

Chị M. (35 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) - chủ tiệm ảnh - cho biết chị mở tiệm ảnh trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Buôn Ma Thuột và điều hành hoạt động từ xa. Vào tối 27/2, chị M. nhận điện thoại báo tin về việc nam nhân viên 25 tuổi của cửa tiệm bị hàng xóm tát vào mặt nên đã trích xuất camera.

Sau đó, chị M. đã di chuyển từ Nghệ An vào Đắk Lắk để giải quyết vụ việc. Người phụ nữ này thừa nhận, do cửa hàng kinh doanh, nên mỗi tháng thường đốt vàng mã khoảng 2 lần và có đốt trong lò.

"Nam nhân viên bị đánh là người rất hiền lành, ít nói. Hành động của hàng xóm khiến chúng tôi ngỡ ngàng", chị M. nói.

Sau vụ việc, người hàng xóm đến cửa tiệm xin lỗi và bồi thường tinh thần 20 triệu đồng cho nam nhân viên để vụ việc khép lại. "Chúng tôi đã đồng ý bỏ qua sự việc. Bạn nhân viên đã trích 10 triệu đồng để mua sữa cho các trẻ em khó khăn đang điều trị tại bệnh viện ở Đắk Lắk", chủ tiệm ảnh nói thêm.

Bức xúc dồn nén... vì vàng mã?

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Q. (trú tại phường Buôn Ma Thuột) thừa nhận mình là nhân vật trong clip. Ông Q. thẳng thắn cho rằng, vụ việc xuất phát do những bức xúc tích tụ suốt 5 năm qua khiến ông có một vài giây phút không kìm chế được nóng giận của bản thân.

Chủ tiệm ảnh đăng lên mạng xã hội nội dung vụ việc (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo ông Q., nhà ông sát vách với tiệm ảnh, vợ chồng ông có tiền sử bệnh phổi trắng do dịch Covid-19 nên hệ hô hấp kém. Ông cho biết, tiệm ảnh thường xuyên cho nhân viên đốt vàng mã mỗi tháng 3-4 lần, mỗi lần kéo dài khoảng 20 phút khiến ông cùng hàng xóm rất khó chịu và từng phải ý kiến với tổ dân phố.

Chiều tối 27/2, tôi đi tập thể dục về, thấy cửa tiệm đốt vàng mã nên nhắc nhở đốt xong nhớ xịt nước để không ảnh hưởng hàng xóm.

"Sau đó tôi ngồi uống nước, nghỉ mát trước cửa nhà thì một nhân viên có hành vi khiếm nhã, còn nam nhân viên này lại dùng cây khều vàng mã khiến tro bụi bay vào người tôi. Nóng giận không chịu đựng được, tôi đã tát cậu ấy một cái", ông Q. nói.

Người đàn ông thừa nhận việc đánh người là sai và là bài học đắt giá cho ông. "Nhiều người xem clip ngắn trên mạng xã hội, không hiểu hết toàn bộ sự việc đã chửi bới tôi rất thậm tệ. Tôi mong sau sự việc, cửa tiệm ý thức hơn trong việc đốt vàng mã để bảo vệ sức khỏe của những người xung quanh", ông Q. bày tỏ.

Chứng kiến toàn bộ diễn biến vụ việc, ông H. (trú phường Buôn Ma Thuột) - nhà gần tiệm ảnh - cho biết, việc đốt vàng mã ảnh hưởng đến nhiều hộ dân tại khu vực trên, chứ không riêng mỗi hộ ông Q..

"Việc đốt vàng mã thường diễn ra buổi tối lúc chúng tôi ăn cơm, mùi rất khó chịu nên nhiều người đã từng nhắc nhở cửa tiệm nên đốt khu vực đất trống, không ảnh hưởng đến bà con và công tác phòng tác phòng cháy, chữa cháy trong khu dân cư", ông H. lên tiếng.

Ông H. nói thêm: "Việc ông Q. đánh nam nhân viên là do quá bức xúc. Clip chỉ phản ánh một góc nhỏ của vụ việc, cá nhân tôi mong vụ việc khép lại trong êm đẹp và mọi người cùng rút ra bài học cho mình".