Báo Dân trí mới đây nhận được đơn phản ánh của người dân sinh sống tại phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) về tình trạng nhiều nhóm dạy thể dục nhịp điệu bật loa kẹo kéo cùng lúc, hát karaoke gây ồn ào tại Công viên Thống Nhất.

Theo nội dung phản ánh, từ khoảng 5h mỗi ngày, nhiều nhóm người mang theo loa kéo vào khu vực công viên, mở nhạc và hát karaoke với âm lượng lớn. Âm thanh ồn ào, tiếng nhạc chát chúa phát ra từ những chiếc loa công suất lớn ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ của các hộ dân xung quanh, đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Các gia đình sống gần công viên khổ sở vì nhóm người mở loa kéo tập aerobic trong Công viên Thống Nhất (Video: Người dân cung cấp).

"Tôi là cư dân sinh sống gần Công viên Thống Nhất, hầu như mỗi ngày từ khoảng 5h đều xuất hiện nhiều nhóm người mang loa kéo vào công viên mở nhạc lớn, hát karaoke với âm lượng rất cao.

Âm thanh vang xa, kéo dài liên tục, ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ và sức khỏe của các hộ dân xung quanh, đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ và người cao tuổi. Chúng tôi đã nhiều lần góp ý trực tiếp, mong muốn giảm âm lượng nhưng ý kiến này không được tiếp thu, thậm chí nhóm người còn lên giọng thách thức.

Chúng tôi cũng đã phản ánh tới ban quản lý công viên và cơ quan chức năng, song tình trạng vẫn tiếp diễn, với phản hồi chung là "không thể can thiệp"", bạn đọc T.T. phản ánh.

Người dân cho biết, theo các quy định hiện hành về trật tự công cộng và bảo vệ môi trường, hành vi sử dụng loa kéo gây tiếng ồn ảnh hưởng đến khu dân cư hoàn toàn có thể bị xử phạt, thậm chí tịch thu thiết bị, không phụ thuộc vào khung giờ nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người xung quanh.

Tuy nhiên trên thực tế, việc áp dụng các quy định này tại khu vực Công viên Thống Nhất hiện vẫn chưa hiệu quả, dẫn đến tình trạng tiếng ồn kéo dài nhiều tháng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân.

"Chúng tôi không phản đối các hoạt động thể dục hay sinh hoạt cộng đồng, nhưng mong muốn mọi hoạt động diễn ra có ý thức, đảm bảo âm thanh phù hợp, tôn trọng không gian chung", người dân nêu ý kiến.

Cư dân cũng đề nghị cơ quan chức năng và đơn vị quản lý công viên sớm có biện pháp kiểm soát, nhắc nhở việc sử dụng loa kéo vào khung giờ sáng sớm, đồng thời xem xét ban hành quy định cụ thể nhằm đảm bảo môi trường sinh hoạt yên tĩnh, văn minh cho người dân xung quanh.

Tiếp nhận phản ánh của phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Hai Bà Trưng (TP Hà Nội), cho biết sẽ giao Công an phường cùng các bộ phận chuyên môn tiến hành kiểm tra, xác minh.

"Nếu hoạt động này trái phép sẽ phải tạm dừng", vị lãnh đạo nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo UBND phường Hai Bà Trưng, hiện việc quản lý không gian, tài sản và đất đai tại khu vực công viên vẫn thuộc Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất. Phường đang hoàn thiện các thủ tục, văn bản để đề xuất thành phố bàn giao toàn diện công tác quản lý.