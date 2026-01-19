Hướng xử lý cấp đổi sổ đỏ do sai lệch diện tích thực tế ở Hà Nội

Theo phản ánh của ông Phạm Xuân Vinh (Hà Nội), năm 1997, ông được cấp một thửa đất có diện tích 51m2. Do điều kiện kinh tế khó khăn, người đàn ông đã chuyển nhượng 20m2 cho thửa đất liền kề.

Năm 2003, khi làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, ông Vinh đã không nộp kèm giấy chuyển nhượng phần diện tích 20m2 nói trên. Từ đó, UBND quận Cầu Giấy cũ đã cấp giấy chứng nhận cho toàn bộ thửa đất với diện tích 51m2.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Trong khi đó, thửa đất liền kề, bao gồm cả phần diện tích 20m2 do ông Vinh chuyển nhượng, đã được cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ vào năm 2005. Như vậy, trên thực tế, ông Vinh chỉ đang quản lý, sử dụng ổn định 31m2 đất từ năm 1997 đến nay.

Công dân thắc mắc, để được cấp đổi lại sổ đỏ theo đúng diện tích đang sử dụng là 31m2 cần thực hiện những thủ tục gì và có bắt buộc phải đề nghị tòa án ra phán quyết thu hồi sổ đỏ cũ thì mới đủ điều kiện cấp đổi hay không?.

Trả lời vấn đề này, UBND TP Hà Nội đã hướng dẫn người dân tham khảo các quy định của Luật Đất đai năm 2024, đặc biệt là khoản 6 và khoản 7 Điều 141, quy định về việc xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân.

Theo quy định, việc xác định lại diện tích đất ở được áp dụng đối với các thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận trước ngày 1/7/2004, khi người sử dụng đất có nhu cầu hoặc khi Nhà nước thu hồi đất.

Diện tích đất ở được xác định lại căn cứ vào các loại giấy tờ quy định tại Điều 137 của Luật Đất đai năm 2024, trong trường hợp người sử dụng đất có đủ giấy tờ hợp lệ và không thuộc các trường hợp bị loại trừ theo quy định.

Luật cũng nêu rõ, trong trường hợp người sử dụng đất đã thực hiện chuyển quyền sử dụng một phần diện tích đất ở, thì khi xác định lại diện tích đất ở phải trừ đi phần diện tích đã chuyển quyền sử dụng đất. Phần diện tích đất của người nhận chuyển quyền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật sẽ không được xác định lại theo diện tích đất ở của người chuyển nhượng.

Đối với các trường hợp đủ điều kiện, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm xác định lại diện tích đất ở và thực hiện cấp giấy chứng nhận mới theo đúng quy định.

Trên cơ sở các quy định nêu trên, UBND TP Hà Nội đề nghị công dân đối chiếu hồ sơ, quá trình sử dụng đất của mình với quy định pháp luật hiện hành để thực hiện thủ tục phù hợp. Đồng thời, người dân cần liên hệ trực tiếp với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể về hồ sơ, trình tự và thẩm quyền giải quyết.

Việc viện dẫn Luật Đất đai năm 2024 cho thấy, trong trường hợp xác định lại diện tích đất ở do đã chuyển nhượng một phần, pháp luật đã có cơ chế xử lý hành chính rõ ràng. Tùy từng trường hợp cụ thể, người dân có thể thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký đất đai mà không nhất thiết phải khởi kiện ra tòa án, nếu không phát sinh tranh chấp.