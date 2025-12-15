Chưa nên bỏ GPLX bản giấy, bởi công nghệ không phải lúc nào cũng mượt

Theo đề xuất của Cục CSGT Bộ Công an về việc tuần tra kiểm soát và sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX), lực lượng chức năng sẽ cấp GPLX điện tử và tự động tích hợp trên hệ thống dữ liệu. Khi làm việc, CSGT sẽ chỉ kiểm tra giấy tờ liên quan tới phương tiện và người điều khiển trên môi trường điện tử, cắt giảm các lỗi vi phạm hành chính liên quan tới việc không mang các loại giấy tờ.

Trường hợp người dân có nhu cầu in giấy phép lái xe bằng vật liệu thì đăng ký và nộp lệ phí theo quy định.

"Khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, bạn có thể xuất trình các loại giấy tờ trên đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID, hoặc ứng dụng VNeTraffic. Trường hợp không truy cập được ứng dụng, người tham gia giao thông chỉ cần cung cấp căn cước hoặc mã định danh cá nhân cho CSGT", đại diện Cục CSGT cho biết.

Người dân có thể xuất trình các loại giấy tờ xe qua ứng dụng VNeTraffic (Ảnh: Nhật Minh).

Đề xuất trên nhận được nhiều phản ứng tích cực, trong đó, phần lớn cho rằng việc cắt giảm như trên sẽ giúp giảm thiểu những phiền toái liên quan tới giấy tờ, thủ tục khi làm việc với cơ quan chức năng. Độc giả Ha Hoang viết: "Đề xuất như vậy là đúng, đã có giấy tờ điện tử, người dân không nhất thiết phải mang theo bản giấy. Bản giấy nên cất ở nhà để tránh thất lạc và những phiền toái khi cần làm lại hồ sơ".

"Dữ liệu xe và giấy tờ cá nhân đã được tích hợp trên các phần mềm chuyên dụng, CSGT có thể dễ dàng truy cập, việc xuất trình giấy tờ bản cứng vì vậy theo tôi là không cần thiết", bạn đọc Vu Nguyen có chung quan điểm.

Với độc giả Vương Khánh, người này cho rằng việc số hóa là cần thiết, song vẫn cần cấp bản cứng các loại giấy tờ cho người dân nhằm tránh những phiền toái, trục trặc kỹ thuật trong quá trình làm việc. Anh bình luận: "Số hóa là đúng, hiện đại, phù hợp xu hướng. Tuy nhiên, vẫn cần mang bản giấy vì sẽ có lúc lỗi hệ thống, nghẽn mạng, điện thoại hết pin hay ở nơi không có sóng. Khi đó, cần có giấy tờ gốc để xuất trình, làm việc với cơ quan chức năng".

Có chung sự lo lắng, chị Dương Phương Dung viết: "Vẫn nên cấp bản cứng bình thường bởi môi trường điện tử không phải lúc nào cũng mượt mà".

"Đề xuất hay, nhưng nên đề phòng cả những trục trặc như lỗi hệ thống hay người dân không truy cập được internet. Môi trường điện tử luôn khó lường, khó kiểm soát hơn so với phương thức truyền thống", độc giả Anh Le viết.

Độc giả Lưu Trọng Nghĩa chỉ ra một lý do khác mà cơ quan chức năng vẫn nên cấp song song giấy tờ bản điện tử và bản cứng cho người dân. Bạn đọc này phân tích: "Số hóa là tốt, nhưng cần trả bản cứng GPLX cho người dân vì có những trường hợp phải đi nước ngoài và đổi bằng quốc tế. Khi đó nếu không có bằng gốc thì rất phiền phức. Không chỉ riêng GPLX mà các giấy tờ khác cũng vậy. Khi nào Việt Nam và cả thế giới đồng bộ cùng phần mềm và cùng được chấp nhận thì hãy số hóa tất cả".