Tai nạn 3 người chết trên cao tốc: Lái xe đầu kéo có phải chịu trách nhiệm?

Như Dân trí thông tin, rạng sáng 18/12, một xe cứu thương di chuyển vào trạm dừng nghỉ ở Km41 trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây thì tông trúng đuôi xe đầu kéo do tài xế Nguyễn Văn Khoan (45 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều khiển, đang đỗ tại dốc lối vào trạm dừng nghỉ

Bước đầu, công an nhận định tài xế xe cứu thương có thể đã buồn ngủ khi điều khiển phương tiện với tốc độ cao dẫn tới không làm chủ phương tiện. Vụ việc đang tiếp tục được công an xác minh làm rõ.

Chiếc xe cứu thương cháy rụi trên cao tốc (Ảnh: CTV).

Với việc tài xế xe cứu thương đã tử vong, trách nhiệm pháp lý của người này sẽ được miễn trừ. Tuy nhiên, với tài xế xe đầu kéo, người này có thể phải chịu trách nhiệm ra sao trước pháp luật là vấn đề được nhiều độc giả quan tâm.

Độc giả Nguyen Anh Nghi đặt câu hỏi: "Sao xe đầu kéo lại đỗ ở đây nhỉ? Lối vào trạm dừng nghỉ rất nguy hiểm, tại sao không vào hẳn trạm dừng nghỉ?".

"Xe cứu thương bất cẩn là rõ rồi, nhưng còn xe đầu kéo, không rõ tại sao họ lại đỗ như vậy. Đỗ như vậy có đúng không, và tại sao đỗ mà không có tín hiệu gì?", chủ tài khoản có nickname Bố Tuyền Mốc thắc mắc.

Có chung sự quan tâm, anh Nguyen Khuyen viết: "Tài xế xe đầu kéo có thể bị liên đới như thế nào nhỉ?".

Giải đáp băn khoăn của độc giả, luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận vấn đề đầu tiên cơ quan điều tra sẽ làm rõ là nguyên nhân vụ tai nạn. Theo đó, cần xác định lý do xe cứu thương tông vào xe đầu kéo là gì, có yếu tố lỗi của con người không hay hoàn toàn do tình huống bất khả kháng.

Nếu có dấu hiệu yếu tố lỗi của con người như thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ, không đảm bảo chất lượng kỹ thuật, độ an toàn của phương tiện trước khi vận hành hay thậm chí dừng đỗ xe sai quy định, với hậu quả làm chết người, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 để điều tra theo quy định.

"Trong vụ tai nạn thảm khốc này, bước đầu có thể thấy có dấu hiệu lỗi của tài xế xe cứu thương. Tuy nhiên, đây không phải căn cứ mặc định miễn trừ trách nhiệm đối với tài xế xe đầu kéo. Cơ quan điều tra sẽ xác minh có hay không yếu tố lỗi trong việc dừng đỗ phương tiện và đây có phải một phần nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn hay không.

Theo Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người điều khiển phương tiện không được dừng đỗ xe tại một số vị trí đặc biệt như bên trái đường một chiều; trên đoạn đường cong hoặc gần đầu dốc mà tầm nhìn bị che khuất hay tại nơi phần đường có chiều rộng chỉ đủ cho một làn xe cơ giới. Từ dữ liệu hiện trường, cơ quan sẽ làm rõ việc tài xế có đỗ xe ở khu vực không được dừng đỗ xe là "bên trái đường một chiều" hay tại nơi có biển cấm đỗ, có vi phạm quy định về dừng đỗ xe dẫn tới tai nạn hay không", luật sư phân tích.

Khoảnh khắc ô tô cứu thương bốc cháy trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Trường hợp việc dừng đỗ xe là sai quy định và là một phần nguyên nhân dẫn tới tai nạn, yếu tố lỗi trong trường hợp này sẽ được xác định là lỗi hỗn hợp, tức cả 2 tài xế đều có thể phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần lỗi do mình gây ra. Tuy nhiên, do tài xế xe cứu thương đã thiệt mạng, trách nhiệm pháp lý đối với người này được miễn trừ.

Về trách nhiệm pháp lý, khoản 3 Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 quy định người phạm tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ nếu gây hậu quả làm chết từ 3 người trở lên thì có thể bị truy tố với khung hình phạt 7-15 năm tù. Ngoài ra, người vi phạm còn phải bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khỏe bị xâm phạm cho các nạn nhân trong phạm vi lỗi của mình gây ra.

Về dấu hiệu của việc hành vi có dấu hiệu dừng đỗ xe trái quy định trên cao tốc, luật sư cho biết theo Điều 44 Luật Đường bộ 2024, "đường bộ cao tốc" hay đường cao tốc được hiểu là một cấp kỹ thuật của đường bộ, chỉ dành cho một số loại xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, có dải phân cách phân chia hai chiều xe chạy riêng biệt, không giao nhau cùng mức với một hoặc các đường khác, chỉ cho xe ra, vào ở những điểm nhất định, có hàng rào bảo vệ, trang thiết bị phục vụ, bảo đảm giao thông liên tục, an toàn, rút ngắn thời gian hành trình.

Căn cứ quy định trên, có thể thấy lối vào trạm dừng nghỉ cao tốc không được coi là một phần của đường cao tốc. Bởi vậy, việc dừng đỗ trong trường hợp này chưa có dấu hiệu của hành vi dừng đỗ xe sai quy định trên cao tốc.