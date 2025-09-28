Hà Nội: Xe khách cố tình chèn ép ô tô tải trên đường Vành đai 3

Ngày 28/9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị này vừa bàn giao vụ việc, xe khách có hành vi chèn ép ô tô tải trên đường Vành đai 3 cho Công an TP Hà Nội giải quyết.

Hình ảnh chiếc xe khách cố tình chèn ép ô tô tải, khiến đầu xe tải va chạm vào dải phân cách đường Vành đai 3, bắn ra tia lửa (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo C08, vào tối 26/9 trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao (đoạn thuộc phường Đông Ngạc, TP Hà Nội) xe khách biển số 11H-007.xx có hành vi chèn ép, chuyển làn gây nguy hiểm, va chạm với xe tải biển số 29H-271.xx. Tình huống trên được camera hành trình của một ô tô đi phía sau ghi nhận.

"Qua clip có thể thấy thái độ vô pháp, coi thường tính mạng, sức khỏe, tài sản của lái xe khách, khi tài xế này cố tình điều khiển xe chèn ép, lấn làn dẫn đến va chạm với xe tải chạy cùng chiều", vị đại diện Cục CSGT đánh giá.

Cũng theo Cục CSGT, dù không biết trước đó giữa hai lái xe có mâu thuẫn gì, nhưng cách hành xử trên đường của lái xe khách là không thể chấp nhận được, có dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhà chức trách cho biết, để ngăn chặn những vi phạm trên trong tương lai, Cục CSGT sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý đối với doanh nghiệp vận tải (nhà xe, hợp tác xã…) có lái xe vi phạm hoặc gây tai nạn từ những hành vi coi thường pháp luật, coi nhẹ sức khỏe, tính mạng con người.