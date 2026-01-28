Xe đầu kéo liên tục chuyển làn, chèn ép ô tô ở TPHCM

Ngày 28/1, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh xe đầu kéo, kéo theo rơ-moóc liên tục chuyển làn, chèn ép ô tô trên đường. Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19h, ngày 25/1, tại đường Đỗ Mười (TPHCM).

Hình ảnh từ clip cho thấy, tài xế lái xe đầu kéo, kéo theo rơ-moóc biển số 50RM-064.xx, lưu thông trên đường Đỗ Mười, hướng từ vòng xoay cầu vượt Bình Phước đi vòng xoay An Lạc.

Xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc chuyển làn, chèn ép ô tô 7 chỗ trên đường Đỗ Mười (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi gần đến cầu vượt An Sương, phương tiện này liên tục chuyển làn, chèn ép một ô tô 7 chỗ lưu thông cùng chiều. Vụ việc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, toàn bộ sự việc được camera hành trình của ô tô 7 chỗ ghi lại.

Trao đổi với phóng viên, anh N.M.H. (tài xế ô tô 7 chỗ) cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, anh lái ô tô chở con đi học lưu thông trên đường Đỗ Mười. Trong lúc di chuyển, anh bật đèn tín hiệu xin vượt để rẽ vào đường Lê Quang Đạo, sau đó bị tài xế xe đầu kéo liên tục chèn ép nhiều lần.

Liên quan vụ việc, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Đội CSGT An Sương xác minh, mời tài xế xe đầu kéo lên làm việc.