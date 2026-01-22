Hà Nội sẽ thay dải phân cách "vừa cứng vừa mềm" trên cầu Thanh Trì

Thông tin trên được đại diện Sở Xây dựng Hà Nội xác nhận với phóng viên Dân trí chiều 21/1, trong bối cảnh người dân liên tục phản ánh những rủi ro tiềm ẩn khi lưu thông qua cây cầu huyết mạch nối khu vực phía Nam và Đông Nam Thủ đô.

Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đấu thầu để sớm triển khai thi công thay thế dải phân cách trên cầu Thanh Trì.

Một cán bộ Ban duy tu, Sở Xây dựng Hà Nội thông tin thêm, theo kế hoạch, dự kiến giữa quý I/2026, đơn vị sẽ triển khai thi công sữa chữa, thay thế dải phân cách trên cầu Thanh Trì.

Người dân mong muốn thay thế dải phân cách trên cầu Thanh Trì (Ảnh: Sơn Nguyễn).

"Trong quá trình khai thác cầu Thanh Trì, nếu phương án tổ chức giao thông có nội dung nào chưa phù hợp, trong đó có dải phân cách, Sở sẽ tiến hành rà soát và điều chỉnh", cán bộ Ban duy tu trao đổi.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu Thanh Trì có nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó phần lớn là do người điều khiển phương tiện tự gây tai nạn, đâm vào dải phân cách.

Ở góc độ chuyên môn, TS Phan Lê Bình - chuyên gia giao thông, Trưởng đại diện Văn phòng tư vấn OCG (Nhật Bản) - nhận định, việc thay thế dải phân cách thật to, thật nặng để ngăn xe mất lái lao vào không sai, nhưng đổ lỗi cho dải phân cách là chưa đúng bản chất.

"Nguyên nhân tai nạn xuất phát từ con người, không phải do dải phân cách", chuyên gia nhấn mạnh.

Theo TS Lê Bình, bản chất vấn đề trên cầu Thanh Trì không nằm ở việc dải phân cách cứng hay dải phân cách di động, mà ở khả năng nhận diện của dải phân cách hiện nay còn thấp, chưa đủ nổi bật để cảnh báo sớm cho người điều khiển phương tiện.

Chuyên gia gợi ý các giải pháp tăng khả năng cảnh báo sớm như bố trí thùng nước chống va xô, các vật thể hình tam giác chứa nước để hấp thụ lực va chạm, hoặc kéo dài, mở rộng vạch sơn xương cá trước dải phân cách. Khi phương tiện cán lên các vạch này sẽ tạo rung động, giúp lái xe nhận biết nguy cơ và kịp thời giảm tốc, hạn chế việc lao vào dải phân cách.