Hành khách cao tuổi nói cảm ơn tài xế xe buýt liền bị cả lái, phụ xe mắng

Không rõ sinh viên ngày nay cảm nhận thế nào, nhưng khoảng hơn mười năm trước, dân tỉnh lẻ như chúng tôi lên Hà Nội học đại học, xe buýt gần như là phương tiện gắn bó hằng ngày.

Khi ấy, trong lớp tôi, số bạn có xe máy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn lại, tất cả đều đi xe buýt. Chúng tôi vẫn thường nói vui với nhau rằng, lên thủ đô mà chưa từng đi xe buýt thì chưa phải "lên Hà Nội".

Thời đó, lên được xe đã là một thử thách, chưa nói đến chuyện có chỗ đứng hay chỗ ngồi tử tế. Chen lấn, xô đẩy, gào thét, hất người này, đẩy người khác… tất cả chỉ để kiếm được một chỗ trên xe.

Tiếp theo, không thể không kể đến thái độ phục vụ của lái và phụ xe buýt. Có những lái phụ xe rất vui vẻ và niềm nở với khách, hướng dẫn rất tận tình. Nhưng cũng không ít trường hợp lái và phụ xe có thái độ coi thường hành khách, với những lời nói, hành động rất khó chấp nhận.

Xe buýt đón, trả khách trên phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Tiện đây tôi xin kể luôn một câu chuyện mà chính mình chứng kiến khi lên một chuyến xe buýt, lịch trình từ bến xe Giáp Bát đi về phía Tây Hà Nội, vào đầu tháng 1 vừa qua.

Sáng hôm đó, xe vừa rời bến được một, hai điểm dừng thì có một nhóm hành khách lên xe, trong đó có một bà cụ khoảng trên dưới 70 tuổi. Do tuổi cao, bà cụ lên xe khá chậm. Khi cửa xe khép lại, nữ hành khách cao tuổi quay sang phía buồng lái, có nhã ý cảm ơn tài xế đã mở cửa xe chờ.

Bà cụ vừa đi vừa nói "Cảm ơn bác tài!". Nữ hành khách vừa dứt lời, người lái xe lập tức cáu kỉnh, buông lời khó chịu: "Cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Làm sao mà phải cảm ơn...". Bà cụ vội phân bua muốn cảm ơn người lái xe, nhưng tài xế vẫn tỏ vẻ khó chịu, làu bàu lại.

Nữ phụ xe đứng kế bên, tiếp lời với giọng không mấy thiện cảm: "Thôi được rồi, bà ngồi xuống đi. Các bà cứ lên nhanh hộ cháu là được, không cần phải cảm ơn. Chạy xe công cộng, mỗi ngày hàng nghìn người, làm sao mà phải cảm ơn".

Bà cụ bức xúc vì chỉ nói một câu cảm ơn mà bị tài xế và phụ xe lớn tiếng đáp trả. Nữ hành khách nói đã nhớ biển số xe và sẽ báo cáo sự việc. Tài xế đáp lại bằng giọng thách thức: "Bà muốn báo ai thì báo".

Bà cụ đề nghị tài xế xe buýt cho xuống xe ngay ở bến sau vì không muốn đi tiếp. Thay vì một thái độ hòa nhã hơn, người tài xế liền đáp với giọng thách thức: "Bà muốn xuống thì xuống, muốn báo ai thì báo".

Đến bến tiếp theo, bà cụ được xuống xe theo nguyện vọng. Cả tài xế lẫn phụ xe đều im lặng, không một lời xin lỗi.

Việc tài xế áp lực công việc, mệt mỏi khi lái xe cả ngày là điều có thể chia sẻ, nhưng thời điểm xảy ra sự việc, xe mới rời bến, tài xế và phụ xe chưa phải chịu áp lực gì, sao lại hành xử với một bà cụ như vậy?.

Tuyến buýt số 32 là tuyến dài, chạy qua nhiều trục đường phức tạp, thường xuyên ùn tắc, nên áp lực với tài xế là có thật. Song đó không thể là lý do để biện minh cho cách hành xử thiếu chuẩn mực với hành khách, đặc biệt là người cao tuổi.

Công bằng mà nói, chất lượng phục vụ xe buýt hiện nay đã được nâng lên rất nhiều so với trước. Nhiều tuyến xe mới, phương tiện hiện đại hơn, thái độ phục vụ nhìn chung có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, thật buồn khi chính tôi lại chứng kiến lái và phụ xe hành xử rất thiếu văn hóa, nói năng, không coi người lớn tuổi ra gì.

Câu chuyện tôi vừa kể chỉ là những hiện tượng cá biệt và hoàn toàn không phải tình hình chung của các chuyến xe và ở đâu cũng có thể xảy ra.

Dù vậy, thực tế cho thấy, đâu đó vẫn còn những hình ảnh chưa đẹp. Có xe đến điểm dừng nhưng không dừng hẳn, hành khách lên xuống trong tình trạng nguy hiểm, nhất là với người già. Có trường hợp tài xế bật nhạc to, phụ xe nói chuyện điện thoại ồn ào, nhưng khi hành khách trao đổi lớn tiếng hơn một chút thì lại bị nhắc nhở với thái độ lỗ mãng.

Tôi hy vọng rằng, mình sẽ không còn phải chứng kiến thêm những câu chuyện tương tự, và các cơ quan quản lý sẽ có biện pháp chấn chỉnh quyết liệt hơn, để những "lỗi nhỏ" không nhấn chìm cả một hệ thống giao thông công cộng văn minh, thân thiện.