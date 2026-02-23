Hà Nội: Chèo kéo, "chặt chém" tiền gửi xe trước cổng chùa Phúc Khánh

Để đảm bảo cho người dân và du khách tham quan, vãn cảnh, tham gia các khóa lễ cầu bình an tại chùa Phúc Khánh trong trật tự, an ninh an toàn, Công an phường Đống Đa, Hà Nội đã phối hợp chính quyền cơ sở tổ chức điểm trông giữ phương tiện miễn phí cho người dân.

Thu tiền gửi xe trái phép trên đường vào chùa Phúc Khánh (Video: Sơn Nguyễn).

Bên cạnh đó, Công an phường Đống Đa đã phối hợp các lực lượng chức năng bố trí lực lượng từ 7h sáng đến 21h tối làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực trong, ngoài khuôn viên chùa Phúc Khánh.

Điểm trông giữ phương tiện phục vụ người dân đi lễ chùa Phúc Khánh được bố trí cách chùa khoảng 300m. Các vị trí gồm, số 420 Tây Sơn, vườn hoa Ngã Tư Sở, Mipec 299 Tây Sơn và khu vực đầu ngã tư Tây Sơn - Thái Thịnh.

Người dân đến điểm trông giữ xe miễn phí tại số 420 phố Tây Sơn được phát vé, ghi vé, đảm bảo an toàn.

Toàn bộ khu vực vỉa hè dọc tuyến phố Tây Sơn, đoạn gần chùa Phúc Khánh được dựng barie, dán thông báo rõ ràng về địa chỉ nơi trông giữ xe miễn phí. Thông báo điểm trông giữ xe miễn phí được đặt ở nhiều điểm để người dân dễ nhìn thấy.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm trông giữ xe trái phép, tự phát mọc xung quanh khu vực chùa.

Càng về trưa, lượng người đổ về chùa lễ đầu năm càng đông, vỉa hè ken đặc xe máy. Nhóm người nhận trông giữ phương tiện liên tục xếp xe, đồng thời để mắt quan sát xung quanh. "20.000 đồng một xe, không khóa cổ", một người đàn ông nói khi được hỏi giá.

Bất chấp sự có mặt của lực lượng làm nhiệm vụ tại cổng chùa và khu vực trông giữ phương tiện, nhiều người vẫn đứng tràn xuống lòng đường, chèo kéo khách gửi xe.

Hoạt động trông giữ xe, thu tiền gửi xe trái phép diễn ra từ ngã tư Tây Sơn - Thái Thịnh đến số nhà 392 phố Tây Sơn, xe máy 20.000 đồng mỗi lượt. Việc thu tiền diễn ra công khai, ngay trước mặt lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

"Qua cổng chùa một đoạn có chỗ gửi xe miễn phí, bọn em không biết, gửi trên này thì mất 20.000 đồng", một bạn trẻ đi lễ cho biết.

Theo quan sát của phóng viên Dân trí, những người đi lễ để xe trên vỉa hè mà không trả tiền sẽ bị nhắc nhở. Có lúc hai bên lời qua tiếng lại, nhóm người nhận trông giữ xe yêu cầu không được để phương tiện tại đây.

Một số người đi lễ chỉ vào tờ thông báo và nói: “Ở đây trông xe miễn phí mà, chúng tôi để tạm vào lễ nhanh rồi ra, lát sẽ gửi tiền". Nghe thấy vậy người trông giữ xe mới đồng ý cho để xe. Những ai có ý kiến thì tiếp tục bị nhắc nhở: "Không để ở đây được đâu".

