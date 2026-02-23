Hàng nghìn người đổ về Phủ Tây Hồ trong ngày đi làm đầu năm

Trưa 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), khu vực Phủ Tây Hồ chật kín người dân và du khách đến dâng hương, lượng người tăng cao khiến tuyến đường dẫn vào phủ thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.

Bên ngoài cổng phủ, hàng chục thầy đồ tất bật tay bút tay giấy, chuẩn bị văn khấn theo yêu cầu của người đi lễ.

Dù xuất hiện mưa nhỏ trong tiết trời mát mẻ, lượng người tìm đến Phủ Tây Hồ vẫn rất đông. Trùng với ngày đầu tiên nhiều cơ quan, đơn vị trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, không ít người mặc trang phục công sở tranh thủ giờ nghỉ trưa ghé dâng lễ, cầu mong một năm thuận lợi, suôn sẻ.

Thời điểm 12h30, hàng nghìn người đứng kín phía sân trước của Phủ Tây Hồ làm lễ.

Một số người phải vái vọng từ xa vì sân phủ quá đông người.

Trong khuôn viên, nhiều thời điểm dòng người phải dò đi từng bước thận trọng với mâm lễ trên tay, trên đầu.

Trước chính điện, giá hai tầng đặt lễ dày đặc mâm hương hoa, vàng mã của người dân.

Nhiều người ôm theo mâm lễ phải len lỏi, nhích từng bước để tiến vào khu vực chính điện.

Không khí bên trong chính điện còn chật chội, khó di chuyển hơn khu vực sân phía ngoài. Người dân đứng san sát, lần lượt dâng hương, bày tỏ lòng thành kính đầu năm.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa ngày đầu đi làm trở lại, chị Dương Thị Thanh (xã Đan Phượng, Hà Nội) có mặt tại Phủ Tây Hồ để dâng lễ cầu may. Với chị, việc đi lễ đầu năm đã trở thành thói quen duy trì nhiều năm sau mỗi dịp Tết.

Chị Thanh chia sẻ: "Năm mới, tôi chỉ mong gia đình luôn êm ấm, công việc hanh thông và bố mẹ nhiều sức khỏe. Hôm nay đông người, phải chờ khá lâu mới vào được bên trong, nhưng khi hoàn thành lễ, tôi thấy lòng mình vững vàng hơn".

Bên mép nước ngoài sân phủ, người dân phóng sinh chim, thả cá và ốc ra hồ Tây.

Càng về chiều, lượng người đổ về Phủ Tây Hồ ngày một đông.