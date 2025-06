Xe khách tông xe đầu kéo làm 11 người thương vong: Xử lý 2 tài xế ra sao?

Như Dân trí thông tin, rạng sáng 19/6, xe khách do tài xế P.Đ.T. (49 tuổi) điều khiển bất ngờ tông vào đuôi ô tô đầu kéo do anh L.X.H. (44 tuổi) điều khiển, đang dừng đỗ ở làn khẩn cấp trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Vụ tai nạn khiến 2 người chết, 2 người bị thương nặng, 7 người bị thương nhẹ được đưa đi cấp cứu, 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân xuất phát từ việc tài xế container buồn ngủ nên dừng xe để ngủ. Tuy nhiên, do dừng một nửa ở làn khẩn cấp, một nửa ở làn xe chạy và không thực hiện các biện pháp an toàn khi dừng đỗ nên gây mất an toàn cho các phương tiện khác khi tham gia giao thông.

Với những thông tin như trên, 2 tài xế có thể phải chịu trách nhiệm ra sao trước pháp luật thắc mắc của nhiều độc giả Dân trí.

Trách nhiệm của tài xế xe đầu kéo

Luật sư Trương Văn Tuấn (Trưởng Văn phòng luật sư Trạng Sài Gòn, Đoàn Luật sư TPHCM) đánh giá đây là sự việc hết sức đáng tiếc, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Dưới góc độ pháp lý, dù nguyên nhân trực tiếp dẫn tới thương vong là cú tông của xe khách song trách nhiệm của tài xế xe đầu kéo chắc chắn sẽ không thể bị bỏ qua.

Xe khách vỡ nát phần đầu sau va chạm với xe đầu kéo (Ảnh: Công an cung cấp).

Trích dẫn quy định về dừng đỗ xe tại Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, ông Tuấn cho biết người điều khiển phương tiện khi dừng, đỗ xe phải chấp hành đầy đủ, nghiêm chỉnh các quy định như phải có đèn tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết; không làm ảnh hưởng đến người đi bộ, các phương tiện khác và không được dừng đỗ tại các vị trí như bên trái đường một chiều; trên đoạn đường cong, gần đầu dốc mà tầm nhìn bị che khuất; trên cầu, gầm cầu vượt (trừ những trường hợp được cho phép) hay trên phần đường bộ dành cho người đi bộ qua đường.

Ngoài ra, việc dừng đỗ phải đảm bảo thực hiện tại nơi có lề đường rộng hoặc khu đất bên ngoài phần đường xe chạy; sát theo lề đường, vỉa hè bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, vỉa hè quá 0,25 mét và không gây cản trở, nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải đỗ xe, khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy hoặc tại nơi không được phép đỗ, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp hoặc đặt biển cảnh báo về phía sau xe để người điều khiển phương tiện khác biết.

Ngoài ra, theo khoản 2 Điều 25 Luật này, việc dừng đỗ xe trên cao tốc chỉ được thực hiện ở nơi quy định. Trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng khác buộc phải dừng đỗ xe thì được dừng đỗ xe ở làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy và phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp.

Nếu không thể di chuyển được vào làn dừng khẩn cấp, phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp và đặt biển hoặc đèn cảnh báo về phía sau xe khoảng cách tối thiểu 150 mét và nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến hoặc cơ quan quản lý cao tốc.

Đối chiếu vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, những thông tin được công an cung cấp cho thấy nguyên nhân tài xế container dừng xe là do buồn ngủ, đây không được coi là tình huống bất khả kháng buộc phải dừng phương tiện trên cao tốc.

Đồng thời, tài xế dù cho xe dừng ở làn khẩn cấp nhưng vẫn để một phần xe lấn sang làn đường xe chạy, đồng thời không đặt các biển, vật cảnh báo để phương tiện sau được biết. Những tình tiết như trên cho thấy tài xế container có dấu hiệu xâm phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Đây là một phần nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn đau lòng nêu trên.

Bởi vậy, cơ quan chức năng có thể xem xét dấu hiệu tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Hiện trường ngổn ngang sau vụ tai nạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Xử lý tài xế xe khách ra sao?

Cũng theo dõi vụ việc, luật sư Lưu Thị Kiều Trang (Giám đốc Công ty Luật Khải Hoàn Tâm, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đánh giá dựa trên thông tin hiện có, dù việc đầu kéo dừng đỗ trên cao tốc là sai nhưng đây không phải căn cứ pháp lý để miễn trừ trách nhiệm hình sự đối với lái xe khách.

Trường hợp này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hàng loạt yếu tố như khoảng cách từ thời điểm lái xe phát hiện phương tiện tới khi va chạm là bao xa (khả năng quan sát, tập trung), tốc độ phương tiện trước thời điểm xảy ra tai nạn là bao nhiêu (khả năng làm chủ tốc độ), tài xế đã xử lý ra sao khi phát hiện chướng ngại vật, đó đã phải phương án tối ưu hay chưa (khả năng xử lý tình huống)... Từ những căn cứ trên, yếu tố lỗi của người này sẽ được đánh giá một cách tỉ mỉ, khách quan và toàn diện để làm căn cứ xem xét trách nhiệm pháp lý.

Trong trường hợp bị xác định có lỗi, người này có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Về trách nhiệm dân sự, nếu vụ việc được xác định có yếu tố lỗi hỗn hợp, các tài xế sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nạn nhân và gia đình các nạn nhân trong phần phạm vi thiệt hại do lỗi của mình gây ra.