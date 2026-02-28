Chỉ đạo công an vào cuộc vụ đô vật tử vong tại lễ hội ở Hà Nội

Liên quan tới vụ đô vật tử vong khi tham gia đấu vật truyền thống tại lễ hội thôn Thái Lai, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội, ngày 28/2, UBND xã Kim Anh đã có thông tin chính thức.

Theo đó, khoảng 15h ngày 26/2, tại sân vật chùa Thái Lai diễn ra đấu vật đầu Xuân. Trong quá trình đấu vật, anh N.V.T. (SN 1982) không may bị chấn thương vùng cổ. Sau khi xảy ra sự cố, ban tổ chức lễ hội và người dân đã đưa anh T. đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm (Ảnh: Cắt từ clip).

Tuy nhiên do tiên lượng xấu, gia đình đã đưa anh T. về nhà. Đến khoảng 5h30 ngày 27/2, anh T. tử vong tại nhà riêng.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, chính quyền xã Kim Anh và thôn Thái Lai đã tới thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Sau đó, UBND xã Kim Anh đã chỉ đạo công an xã lập hồ sơ, xác minh và giải quyết vụ việc.

UBND xã Kim Anh cho biết lễ hội đình, chùa thôn Thái Lai, xã Kim Anh là lễ hội truyền thống được tổ chức thường niên vào mùng 9 và mùng 10 tháng Giêng hàng năm (lễ hội năm nay vào ngày 25 và 26/2). Trước khi tổ chức, thôn Thái Lai đã họp bàn nhân dân, thành lập ban tổ chức lễ hội, xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.