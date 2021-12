Trạm xe buýt xấu xí

Nhiều trạm xe buýt ở nội, ngoại thành tại TP HCM, Đồng Nai xuống cấp, thiếu sự quan tâm của cơ quan chức năng, trở thành bãi rác tự phát, bị vô số tờ rơi quảng cáo bao phủ...

Hiện nay, rất nhiều trạm xe buýt ở nội, ngoại thành tại TP HCM bị vô số tờ rơi quảng cáo bao phủ từ khung lớn dành cho thông tin quảng cáo đến khung bản đồ thông tin lộ trình, điển hình như trạm xe buýt trên đường Tô Hiến Thành (quận 10, TP HCM); hoặc bị vẽ nguệch ngoạc bằng sơn đen khiến khách đi xe khó tra cứu thông tin như tại trạm xe buýt trước nhà 201 Điện Biên Phủ (phường 15, quận Bình Thạnh, TP HCM).

Tờ rơi quảng cáo dán chi chít tại trạm xe buýt trên đường Tô Hiến Thành

Cá biệt, điểm chờ xe buýt trước nhà 794 Lạc Long Quân (phường 9, quận Tân Bình, TP HCM) có khung hộp ghi lộ trình các tuyến xe buýt treo trên cao đã bị bung vít khiến khung hộp bị nghiêng hẳn về một phía, nguy hiểm cho khách đứng đợi xe, cũng như người đi đường; hay nhiều chân đế bằng bù-loong sắt nhô lên mặt đất như bàn chông ở trạm xe buýt trước số 1350 Phạm Văn Đồng (phường Linh Tây, TP Thủ Đức, TP HCM).

Khung hộp ghi lộ trình các tuyến xe buýt treo trên cao đã bị bung vít

Tại Đồng Nai, trạm xe buýt trên đường Đồng Khởi (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, đoạn giáp ranh TP Biên Hòa), trụ bảng bị ngã xuống đường đã một thời gian nhưng không được quan tâm.

Trụ bảng ghi lộ trình xe buýt "đo đường".

Chưa hết, nhiều trạm xe buýt ở TP HCM và Đồng Nai trở thành bãi rác tự phát, làm nản lòng những ai muốn đi xe buýt. Điển hình trạm xe buýt trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Từ rác thải sinh hoạt đến nệm cũ, kính hỏng, cành cây khô... đều được tập kết tại đây.

Trạm xe buýt trên đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai trở thành bãi rác tự phát.

Để khuyến khích người dân và xây dựng thói quen sử dụng xe buýt, đòi hỏi phải thay đổi nhiều việc, trong đó có việc xây dựng hình ảnh cơ sở hạ tầng thân thiện, gần gũi, bảo đảm tiện ích, an toàn cho hành khách mà cụ thể là trạm chờ xe buýt sạch sẽ, văn minh, an toàn và an ninh. Với những hành vi cố tình bôi bẩn trạm chờ xe buýt, đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp xử lý, xử phạt nghiêm để răn đe; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời tu sửa những hư hỏng nhằm bảo đảm an toàn cho khách đi xe buýt.

Theo Người lao động