Đại tá Nguyễn Đình Dương: Không để người dân đi lại nhiều, hồ sơ trễ hẹn

Sáng 8/10, Công an TPHCM tổ chức lễ ra mắt "Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại công an cấp xã".

Chương trình được triển khai nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan công an; đồng thời đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, vì nhân dân phục vụ.

Đại tá Nguyễn Đình Dương phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Lê Trai).

Dự và phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Công an phường Sài Gòn, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó giám đốc Công an TPHCM, nhấn mạnh chuyển đổi số là yếu tố then chốt trong quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của lực lượng công an.

Theo Đại tá Dương, việc chuyển đổi từ mô hình thủ công sang môi trường điện tử, nền tảng số và ứng dụng công nghệ tiên tiến sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

“Việc ra mắt bộ phận mở cửa không chỉ xây dựng một phòng làm việc mới mà là chuyển từ quản lý hành chính sang phục vụ hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đây cũng là quy chế xây dựng lực lượng công an cơ sở gần dân - trọng dân - hiểu dân và vì dân”, Đại tá Nguyễn Đình Dương nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Đình Dương tham quan mô hình bộ phận một cửa tại Công an phường Sài Gòn (Ảnh: Lê Trai).

Để làm được điều trên, Phó giám đốc Công an TPHCM đề nghị cấp ủy, ban chỉ huy công an phường cần đổi mới tư duy lãnh đạo, phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu. Việc giải quyết thủ tục hành chính rõ trách nhiệm, đúng quy trình, đúng thời hạn, không để người dân đi lại nhiều lần hay hồ sơ trễ hẹn.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận một cửa phải có năng lực toàn diện, có thể xử lý hồ sơ ở mọi lĩnh vực.

“Không thể để một cán bộ, chiến sĩ chuyên giải quyết một nhiệm vụ mà chúng ta phải toàn diện trên tất cả lĩnh vực, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa”, Đại tá Nguyễn Đình Dương lưu ý.

Ngoài ra, Phó giám đốc Công an TPHCM còn đề nghị các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số triển khai thu lệ phí và xử phạt vi phạm hành chính “không dùng tiền mặt”.

Cán bộ Công an phường Sài Gòn nhiệt tình hỗ trợ người dân làm các thủ tục hành chính (Ảnh: Lê Trai).

Đồng thời, ông yêu cầu ban chỉ huy công an phường cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, toàn thể khu phố để lắng nghe phản ánh của người dân, kịp thời chấn chỉnh, kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ phận một cửa, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cửa quyền, quan liêu hay tiêu cực.

Thượng tá Nguyễn Đức Dư, Trưởng công an phường Sài Gòn, thay mặt tập thể công an phường Sài Gòn nhận nhiệm vụ và quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với tinh thần kỷ cương, trách nhiệm minh bạch vì dân phục vụ.