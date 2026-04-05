Công an tìm người "bỏ rơi" xe Mercedes-AMG S63 10 năm trên vỉa hè Hà Nội

Chiều 4/4, lãnh đạo Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh, tìm chủ nhân chiếc xe sang Mercedes-AMG S63 bị "bỏ quên" trên vỉa hè, sau phản ánh của phóng viên Dân trí.

Chiếc xe Mercedes-AMG S63 đã nằm trên vỉa hè suốt 10 năm (Ảnh: Sơn Nguyễn).

"Chúng tôi đã cử lực lượng xuống nơi chiếc xe đỗ trên vỉa hè để xác minh, sau đó sẽ thông báo tìm chủ phương tiện. Sau thời gian thông báo, nếu không có người đến nhận, sẽ tiến hành cẩu xe đi", lãnh đạo Công an phường Yên Hòa cho biết.

Trước đó, mạng xã hội tiếp tục lan truyền hình ảnh chiếc Mercedes-AMG S63 đỗ trên vỉa hè thuộc phường Yên Hoà (TP Hà Nội).

Mỗi lần thi công lát vỉa hè, chiếc xe lại được cẩu sang một bên, sau đó được đưa về vị trí cũ, các bánh xe được kê lên (Ảnh: Sơn Nguyễn).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí trưa cùng ngày, chiếc xe vẫn nằm tại vị trí cũ và chưa được chủ nhân chuyển đi.

Một người dân sinh sống ở toà nhà (xin không nêu tên) cho biết, chiếc xe sang này đã có mặt trên vỉa hè từ gần 10 năm trước.

Người đàn ông cho biết, ngày nào ông cũng thấy chiếc xe này nằm bất động trên vỉa hè.

Chiếc xe không bị lấy mất gương, cũng không có dấu hiệu bị xâm phạm (Ảnh: Sơn Nguyễn).

"Điều khó tin là suốt nhiều năm phơi mưa nắng, chiếc xe vẫn gần như nguyên trạng. Chiếc xe tiền tỷ không bị lấy mất gương, cũng không có dấu hiệu bị xâm phạm hay di dời.

Năm ngoái, khi khu phố lát lại vỉa hè, công nhân đã dùng cẩu di chuyển xe sang một bên để thi công, sau đó lại đưa về đúng vị trí cũ, các bánh xe được kê cẩn thận.

Nhiều người quanh đây rất tò mò, không biết chủ nhân chiếc xe là ai mà có thể để tài sản giá trị lớn ngoài trời suốt gần chục năm như vậy", người đàn ông nói.