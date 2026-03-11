Chủ cũ vi phạm luật đất đai, người mua sau phải gánh hậu quả?

Bà Thanh Tuyền (Đồng Tháp) cho biết đã trúng đấu giá quyền sử dụng 131,6m2 đất trồng cây lâu năm. Trên thửa đất này có một căn nhà nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu.

Sau khi trúng đấu giá, bà Tuyền đã nộp đủ tiền và hoàn tất các nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Tuy nhiên đến nay, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Người dân tham giá đấu 13 thửa đất tại xã Quốc Oai, TP Hà Nội (Ảnh: UBND xã Quốc Oai).

Khi liên hệ với UBND phường để tìm hiểu nguyên nhân, bà Tuyền được biết trường hợp của bà phải chấp nhận xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thì mới có thể được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Người phụ nữ thắc mắc, nếu hành vi vi phạm sử dụng đất là do chủ cũ gây ra nhưng người này không chấp hành nộp phạt thì người mua tài sản đấu giá có bị ảnh hưởng đến quyền được cấp Giấy chứng nhận hay không.

Ngoài ra, nếu căn nhà được xây dựng sau ngày 1/7/2014 mà chủ cũ không chấp hành nộp phạt, đồng thời người mua cũng không chấp nhận khắc phục hậu quả bằng cách khôi phục lại hiện trạng ban đầu, chẳng hạn như tháo dỡ công trình, thì có thể không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận.

Điều khiến bà Tuyền băn khoăn là trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá đã ghi rõ tài sản trên đất bao gồm cả căn nhà.

Do đó, bà mong muốn được cơ quan chức năng hướng dẫn cụ thể để có thể hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết nội dung phản ánh của bà Tuyền chưa nêu rõ hiện trạng và quá trình sử dụng đất của gia đình. Tuy nhiên, căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Bộ đã đưa ra hướng dẫn chung để công dân tham khảo.

Theo khoản 5 Điều 5 Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 4/10/2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trường hợp vi phạm xảy ra trước khi chuyển quyền sử dụng đất thì bên chuyển quyền phải bị xử phạt vi phạm hành chính và phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra.

Trường hợp bên chuyển quyền là cá nhân đã chết, không có người thừa kế hoặc đã chuyển đi nơi khác mà không xác định được địa chỉ thì bên nhận chuyển quyền sử dụng đất, là bà Tuyền phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm do bên chuyển quyền gây ra.