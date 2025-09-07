Bão Tapah đang mạnh lên, vùng ven Bắc Bộ có thể dông lốc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều 7/9, bão Tapah (bão số 7) đang hoạt động trên vùng biển phía Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10km/h.

Theo dự báo, đêm nay đến rạng sáng mai, bão mạnh lên cấp 10, giật cấp 13 và hướng vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Bão số 7 đổ bộ vào Trung Quốc nhưng sẽ gây đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, trọng tâm là Đông Bắc Bộ (Ảnh: NCHMF).

Dự báo sau khi đổ bộ vào đất liền Trung Quốc, bão Tapah sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13. Sóng cao 3-5,0m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh.

Theo dự báo, khoảng từ chiều và đêm 9/9 đến ngày 11/9, hoàn lưu hậu bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ.