Bão Tapah có thể mạnh lên cấp 10, Bắc Bộ sắp mưa lớn diện rộng

Sáng 7/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tâm bão Tapah (bão số 7) đang hoạt động trên vùng biển phía Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10km/h.

Dự báo khoảng 4h ngày 8/9, bão mạnh lên cấp 10, giật cấp 13 trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Đến 4h ngày 9/9, bão suy yếu xuống cấp 6-7, giật cấp 9 trên đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 7 đổ bộ vào Trung Quốc nhưng sẽ gây đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, trọng tâm là Đông Bắc Bộ (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13, sóng cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định sau khi đổ bộ vào Trung Quốc, bão số 7 sẽ yếu nhanh thành vùng áp thấp, sau đó sẽ trôi theo hướng Tây, về phía nước ta.

Theo dự báo, khoảng từ chiều và đêm 9/9 đến ngày 11/9, hoàn lưu hậu bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ.