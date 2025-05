Ai là bị hại của Thùy Tiên?

Mở rộng điều tra vụ án Sản xuất hàng giả là thực phẩm xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty Cổ phần Asia Life, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thúc Thùy Tiên (hoa hậu Thùy Tiên, 27 tuổi, ở TPHCM) về tội Lừa dối khách hàng.

Thùy Tiên bị cáo buộc trực tiếp góp vốn cùng cổ đông Công ty Chị Em Rọt, tham gia điều hành việc buôn bán sản phẩm kẹo rau củ Kera, biết rõ về chất lượng sản phẩm không như quảng cáo nhưng vẫn lợi dụng sự nổi tiếng để quảng cáo sai sự thật, tạo niềm tin để bán hàng cho người tiêu dùng. Với hành vi lừa dối như trên của Thùy Tiên và các đồng phạm, Công ty Chị Em Rọt đã thu về gần 18 tỷ đồng, trong đó Tiên được trả tiền hoa hồng gần 7 tỷ đồng.

Ngoài trách nhiệm hình sự trong vụ án, Tiên còn có trách nhiệm khắc phục hậu quả bởi hành vi của mình gây ra. Vậy với trường hợp này, ai có thể được coi là bị hại của Thùy Tiên? Và người mua hàng cần làm gì để được hoàn trả tiền mua sản phẩm?

Công an tống đạt các quyết định tố tụng với hoa hậu Thùy Tiên (Ảnh: Bộ Công an).

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo khoản 1, Điều 62 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, bị hại là cá nhân hoặc là cơ quan, tổ chức bị thiệt hại về tài sản, uy tín, sức khỏe, tính mạng do tội phạm gây ra hoặc đe dọa gây ra. Để xác định một người là bị hại trong vụ án hình sự, cần xác định được thiệt hại mà người đó phải gánh chịu trực tiếp bởi hành vi phạm tội gây ra.

Đối với vụ án liên quan tới Thùy Tiên, Tiên cùng các bị can khác như Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs) hay Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du mục) và 2 người khác được xác định có hành vi quảng cáo, đưa thông tin gian dối, sai sự thật về sản phẩm và phân phối sản phẩm kém chất lượng ra thị trường với giá của sản phẩm chất lượng cao. Do đó, bị hại trong vụ án có thể xác định là những người đã bị nhóm bị can lừa dối, vì tin vào những thông tin gian dối mà trực tiếp bỏ tiền mua sản phẩm thông qua các nền tảng, phương thức giao dịch khác nhau.

Ngoài ra, đối với một số trường hợp người mua buôn số lượng lớn (nếu có), sau đó bán lại để kiếm lời, luật sư cho rằng cần tách bạch rõ ràng đây là 2 giao dịch độc lập trong vụ án, việc người mua nhập sản phẩm rồi bán lại và sinh lời (nếu có) không liên quan tới hành vi lừa dối bởi hành vi lừa dối đã được hoàn thành từ thời điểm bán xong hàng cho những người mua đời đầu. Do đó, người mua kẹo rau củ có lãi hay không vẫn có thể được xác định là bị hại.

Hoa hậu Thùy Tiên (Ảnh: FBNV).

Do quyền lợi của họ đang được giải quyết bằng vụ án hình sự, những người bỏ tiền mua kẹo rau củ cần chủ động khai báo với cơ quan điều tra và cung cấp những tài liệu, chứng cứ liên quan như lịch sử giao dịch, sao kê tài khoản... để chứng minh mình đã bỏ tiền mua các sản phẩm được quảng cáo gian dối.

Dựa trên các tài liệu tiếp nhận, cơ quan điều tra sẽ đánh giá, xét duyệt để xem xét có chấp thuận, đưa tên những người này vào danh sách bị hại trong vụ án hay không hay tham gia vụ án với vai trò khác.

Trong trường hợp được coi là bị hại trong vụ án, những người mua hàng phải cung cấp đầy đủ tài liệu, thể hiện cụ thể con số mà bản thân đã bị thiệt hại để cơ quan tiến hành tố tụng xem xét xử lý. Mức bồi thường thiệt hại cuối cùng sẽ do cơ quan tiến hành tố tụng quyết định và thể hiện trên bản án có hiệu lực của tòa án có thẩm quyền. Các bị can có trách nhiệm bồi thường cho bị hại theo con số ghi nhận tại bản án có hiệu lực cuối cùng.

Đối với những người không khai báo hoặc không cung cấp đầy đủ tài liệu hợp lệ cho cơ quan tiến hành tố tụng, họ không được coi là bị hại trong vụ án, bất chấp mức độ thiệt hại tài sản ra sao.