Lùi xe khiến bé 6 tuổi tử vong, lái xe có thể chịu trách nhiệm ra sao?

Như Dân trí thông tin, tối 11/8, một nam tài xế điều khiển ô tô lùi vào sân nhà văn hóa thôn Làng Chạng (xã Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai) nhưng mất lái khiến phương tiện lao vào đám đông làm 1 bé khoảng 6 tuổi tử vong, 11 người khác bị thương. Vụ việc đang được công an xác minh làm rõ.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy tài xế có nồng độ cồn 0,286 mg/lít khí thở và đã không làm chủ tay lái.

Từ sự việc trên, nhiều người đặt câu hỏi tài xế ô tô có thể phải chịu trách nhiệm ra sao?

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Lê Đức).

Luật sư Dương Đức Thắng (Giám đốc Công ty Luật Đức Trí Tín, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận đây là sự việc hết sức đáng tiếc, gây thiệt hại nghiêm trọng về con người. Với hậu quả làm chết người, cơ quan chức năng cần nhanh chóng xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc và áp dụng các biện pháp tố tụng cần thiết nhằm xử lý theo quy định pháp luật.

Bình luận dưới góc độ pháp lý, ông Thắng đánh giá vấn đề mấu chốt là có hay không yếu tố lỗi của tài xế dẫn tới việc chiếc xe mất kiểm soát và lao vào đám đông. Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy có yếu tố lỗi, cơ quan điều tra có thể xem xét khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo quy định.

"Theo Điều 2 Luật Đường bộ 2024, đường bộ bao gồm đường, cầu đường bộ, cống đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ, cầu phao đường bộ, đường cứu nạn và các công trình phụ trợ gắn liền với đường bộ. Trường hợp này, dù điều khiển phương tiện gây tai nạn nhưng do địa điểm xảy ra vụ tai nạn không phải đường bộ nên nếu bị xác định có lỗi, tài xế không bị xử lý về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Thay vào đó, cơ quan điều tra sẽ xem xét trách nhiệm của người này về hành vi Vô ý làm chết người theo Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015. Khung hình phạt có thể áp dụng là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm. Trường hợp làm chết 2 người trở lên, khung hình phạt có thể áp dụng là phạt tù 3-10 năm", luật sư bình luận.

Việc tài xế có nồng độ cồn trong máu, ông Thắng cho rằng nếu xử lý theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015, đây sẽ là tình tiết định khung để áp dụng mức phạt tại khoản 2 đối với tài xế. Tuy nhiên, do hành vi không có dấu hiệu của tội danh trên còn theo Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015, đây không phải tình tiết định khung nên với hành vi điều khiển phương tiện trong tình trạng hơi thở có nồng độ cồn, đây là lỗi vi phạm hành chính và sẽ bị áp dụng chế tài xử phạt theo quy định.

Về trách nhiệm dân sự, trong trường hợp bị xác định có lỗi, tài xế có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức khỏe và tính mạng bị xâm phạm cho các nạn nhân. Mức bồi thường được tính căn cứ quy định tại Điều 590, 591 Bộ luật Dân sự 2015.