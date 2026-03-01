10 lý do nên tránh đi lễ ngay sau Tết

Sau kỳ nghỉ Tết, nhiều gia đình chọn đến các điểm tâm linh để cầu bình an, và may mắn cho năm mới. Nhưng nếu "biển người" khiến bạn nghẹt thở thì cái "lộc" chưa thấy đâu mà cái mệt đã cầm chắc.

Tôi có 10 lý do để bạn cân nhắc lùi thời điểm đi lễ sang tháng 2, tháng 3 âm lịch, hoặc vào những dịp thời tiết thuận lợi trong năm.

Hàng nghìn người dân đội nắng đổ về chùa Ngọc Hoàng (TPHCM) chờ đến lượt làm lễ chuyển vận, cầu mong một năm mới bình an, thuận lợi (Ảnh: Bảo Quyên).

"Hành xác" thay vì hành hương. Việc chen lấn, xô đẩy suốt nhiều giờ đồng hồ khiến cơ thể kiệt sức, tinh thần uể oải, mất đi sự tự tại khi đi lễ.

Thứ hai là yếu tố thời tiết. Những ngày đầu năm thường có mưa nhỏ kèm độ ẩm cao, đường xá trơn trượt, bùn lầy tại các khu di tích khiến việc di chuyển cực kỳ vất vả và dễ ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Thứ ba là giá cả thì "vọt xà" mà chất lượng thì "tụt dốc". Trong mùa cao điểm, từ vé xe, dịch vụ ăn uống đến đồ lễ đều tăng giá, trong khi chất lượng phục vụ thường kém đi do quá tải. Đi lễ thời gian này vừa tốn kém, vừa khó nhận được sự phục vụ tương xứng.

Không gian ồn ào, náo loạn cũng khiến việc tĩnh tâm cầu nguyện trở nên khó khăn. Tín ngưỡng vốn cốt ở lòng thành, nhưng giữa tiếng loa, tiếng người gọi nhau, tiếng chen lấn, nhiều người khó cảm nhận được sự linh thiêng nơi cửa Phật.

Thứ năm là nguy cơ mất an toàn, trộm cắp. Đám đông hỗn loạn là "địa bàn" lý tưởng cho kẻ gian móc túi, rạch túi, gây thiệt hại về tài sản.

Thứ sáu, vấn đề vệ sinh và rác thải. Lượng người đổ về cùng lúc quá lớn dẫn đến tình trạng rác thải bừa bãi và các khu vệ sinh công cộng luôn trong tình trạng "kinh hoàng".

"Tâm xuất Phật biết". Tín ngưỡng suy cho cùng nằm ở lòng thành. Đi lễ trong tâm thế thảnh thơi, giữa không gian thanh tịnh, mới thực sự là cách thể hiện sự tôn kính với thần Phật và cũng là sự trân trọng dành cho chính mình.

Cảnh quan, kiến trúc của các điểm đến gần như bị che lấp. Thay vì chiêm ngưỡng vẻ đẹp sơn thủy hữu tình hay những đường nét kiến trúc tinh tế, nhiều người chỉ thấy "lưng người phía trước".

Chưa kể, những giờ phút kẹt cứng trên các cung đường dẫn vào lễ hội có thể tiêu tốn toàn bộ thời gian và năng lượng tích cực của chuyến đi. Tắc đường kéo dài khiến hành trình trở thành áp lực hơn là trải nghiệm.

Lời khuyên từ một người nhiều kinh nghiệm với những hành trình "off peak" - "lên đường gắp vị": Lộc không nằm ở việc ai đến sớm hay chen lấn khỏe hơn. Một chuyến đi chỉ thực sự ý nghĩa khi trở thành hành trình chữa lành, tái tạo năng lượng, thay vì biến thành cuộc thử thách đầy mệt mỏi.

Hoàng Tuấn Anh