Chủ tịch Hải Phòng yêu cầu cán bộ dừng đi lễ hội trong giờ hành chính

Ngày 22/2, tại Hải Phòng, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chủ trì cuộc họp giao ban đầu Xuân Bính Ngọ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2, quý I năm nay.

Tại cuộc họp, đại biểu nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trước, trong Tết và nhiệm vụ cần triển khai ngay sau Tết do Sở Tài chính trình bày.

Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp (Ảnh: Đàm Thanh).

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Ông yêu cầu từ mùng 7 Tết, cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị chấm dứt việc đi thăm hỏi, dự lễ hội; không sử dụng thời gian hành chính, phương tiện công để đi lễ hội, chúc Tết đầu xuân, trừ trường hợp thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu công tác.

Theo người đứng đầu UBND thành phố, mục tiêu cao nhất là nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, đưa hoạt động của các cơ quan, đơn vị trở lại bình thường để tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Các sở, ngành, địa phương phải xây dựng kế hoạch chi tiết theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Báo cáo của Sở Tài chính cho thấy tình hình kinh tế - xã hội hai tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn lũy kế đến ngày 21/2 đạt 37.178 tỷ đồng, bằng 19,1% dự toán năm và tăng 8,1% so với kế hoạch thu 2 tháng đầu năm.

Trong tuần nghỉ Tết, tổng lượng hàng hóa thông qua Cảng vụ Hàng hải đạt hơn 1,8 triệu tấn, tăng gần 15% so với cùng kỳ Tết năm 2025. Hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra thông suốt với hơn 700 tờ khai đăng ký, tổng kim ngạch đạt 5,45 tỷ USD.

Đến ngày 13/2, thành phố đã giải ngân 5.218 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 14,1% kế hoạch năm và vượt kịch bản đề ra. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm.

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, thành phố đón và phục vụ hơn 910.000 lượt khách, tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường hàng hóa phục vụ Tết phong phú, nguồn cung dồi dào, không xảy ra tình trạng khan hàng hay sốt giá đột biến. Tổng nhu cầu tiêu dùng tăng 12-18% so với ngày thường.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm. Dịp Tết, thành phố thăm, tặng quà cho người có công và thân nhân với tổng kinh phí hơn 603 tỷ đồng, tăng 73% so với năm 2025. Gần 24 tỷ đồng được hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo; trên 83 tỷ đồng dành cho hơn 83.000 đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật; hơn 16 tỷ đồng chăm lo trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Về nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì đôn đốc các sở, ngành, UBND cấp xã và đơn vị liên quan hoàn thành thủ tục, công việc để bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công. Thành phố đặt mục tiêu GRDP Quý I tăng tối thiểu 12% và tỷ lệ giải ngân đạt ít nhất 25%.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu bám sát tiến độ 36 dự án đầu tư công trọng điểm, quy mô lớn; đồng thời tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Sở Xây dựng được giao khẩn trương hoàn thiện điều chỉnh Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030; tham mưu lựa chọn chủng loại cây trồng và thiết kế cảnh quan tại một số trục trung tâm bảo đảm phù hợp.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức đấu giá các quỹ đất đủ điều kiện trong quý I năm nay; xác định giá đất cụ thể theo tháng, quý làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, nhằm bảo đảm nguồn thu ngân sách ngay từ đầu năm.

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh: Đàm Thanh).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố rà soát, ban hành quy định phân cấp quản lý di tích; nghiên cứu phương án, vị trí đặt tượng Bác Hồ phù hợp; phối hợp nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm mức giá du lịch hợp lý để thúc đẩy tăng trưởng.

Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chuẩn bị công tác kiểm tra, đón đoàn kiểm tra của Trung ương.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phát huy tinh thần chủ động, khắc phục tình trạng “chọn việc để làm”. Ông nhấn mạnh toàn thành phố cần chung sức, đồng lòng hoàn thành các chỉ tiêu ngay từ những ngày đầu năm mới.