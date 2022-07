Tối nay, cả nước hòa nhịp "khúc tráng ca hòa bình" tri ân anh hùng liệt sĩ

"Khúc tráng ca hòa bình" sẽ tái hiện và khắc ghi những trang sử hào hùng của dân tộc, những người đã ngã xuống và hi sinh cho khát vọng hòa bình cháy bỏng của người Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Cầu truyền hình kéo dài 120 phút sẽ được truyền hình trực tiếp từ 20h tối nay, trên sóng truyền hình quốc gia.

Rất nhiều các lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ tham dự chương trình đặc biệt tri ân các anh hùng liệt sĩ, tái hiện những thời khắc hào hùng, xúc động dân tộc Việt Nam đã trải qua gần một thế kỷ qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong chương trình gặp mặt 75 người có công tiêu biểu (ảnh: Sơn Nguyễn).

Dự kiến, tham dự chương trình tại điểm cầu tượng đài liệt sĩ Bắc Sơn ở thủ đô Hà Nội có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Tại điểm cầu đền Bến Được (huyện Củ Chi, TPHCM) có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng.

Điểm cầu tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

Điểm cầu tại đền thờ tưởng niệm xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định có sự tham gia của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam Lương Cường, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Chủ tịch UB Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tham dự chương trình từ điểm cầu tại nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Điểm cầu tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang ở thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang có Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Ngoài chương trình cầu truyền hình đặc biệt này, những ngày tháng 7 linh thiêng năm nay, cả nước đã diễn ra rất nhiều các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc gặp mặt thân mật 75 đại biểu người có công tiêu biểu ít ngày trước. Lễ trao bằng Tổ quốc ghi công năm 2022 với 387 liệt sĩ được công nhận dịp này diễn ra tại Nghệ An ngày 16/7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ tưởng niệm quốc gia, tuyên dương 450 người có công tiêu biểu ngày 24/7…

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà người có công, thân nhân người có công với cách mạng tại các địa phương, các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng.