Đón không khí lạnh, miền Bắc giảm 10 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh yếu đang di chuyển xuống nước ta, khiến thời tiết thay đổi trong những giờ tới.

Từ đêm 30/4 đến ngày 1/5, Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An mưa rào kèm dông với lượng phổ biến 15-30mm, có nơi mưa lớn trên 50mm. Mưa xuất hiện sau đợt nắng nóng dài ngày giúp giải nhiệt cho khu vực, nhưng đi kèm với nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá.

Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngày 1/5, gió trên đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ toàn miền Bắc giảm mạnh 8-10 độ C so với một ngày trước, duy trì mức cao nhất 28-31 độ C. Thời tiết chuyển mát trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, chỉ riêng Tây Bắc còn nắng nóng cục bộ 35 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội trong 5 ngày tới (Ảnh: NCHMF).

Cùng lúc, nắng nóng chấm dứt ở Thanh Hóa và Nghệ An, riêng Hà Tĩnh vẫn hứng chịu nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 35-37 độ C.

Trên biển, từ gần sáng 1/5, phía bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5, có mưa rào và dông đi kèm nguy cơ tố, lốc và gió giật mạnh cấp 6-7.

Trong khi đó, nắng nóng gay gắt và cực kỳ gay gắt tiếp diễn ở khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 41 độ C. Độ ẩm rất thấp, chỉ khoảng 30-35%.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng khả năng kéo dài nhiều ngày tới. Nhiệt độ cao nhất vẫn trong ngưỡng 35-38 độ C, có nơi nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ C.

Đáng lưu ý, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tăng trở lại vào cuối tuần. Độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức cao hơn cùng kỳ tháng 5/2023.

Nắng nóng duy trì nhiều nơi ở Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Dự báo thời tiết ngày 1/5 tại các vùng trên cả nước:

- Hà Nội: Đêm mưa dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày mưa rào kèm dông vài nơi, nguy cơ xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Đêm mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày mưa rào và dông vài nơi, nguy cơ xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Riêng Tây Bắc trời nắng, có nơi nắng nóng trên 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Đêm mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày mưa rào và dông vài nơi, nguy cơ xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Thanh Hóa và Nghệ An đêm mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ mưa to; ngày mưa dông vài nơi. Phía nam mưa dông vài nơi về đêm, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất phía bắc 30-33 độ C, riêng Hà Tĩnh 35-37 độ C; phía nam 37-40 độ C, có nơi trên 41 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; riêng từ Khánh Hòa đến Bình Thuận nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất phía bắc 37-40 độ C, phía nam 34-36 độ C.

- Tây Nguyên: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

- Nam Bộ: Đêm mưa rào kèm dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.