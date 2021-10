Chuyên gia: Người lao động rời TPHCM vì... tự trọng!

Dân trí Chuyên gia đánh giá việc người dân ở TPHCM về quê, đẩy nhanh chính sách an sinh để tránh bi kịch, đề xuất "nhận đỡ đầu" trẻ mồ côi do Covid-19… là những thông tin hấp dẫn trên Mục An sinh tuần qua.

Các cán bộ, chiến sĩ quân đội Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế nghẹn ngào tưởng nhớ đồng đội đã hy sinh khi tham gia cứu hộ cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng (Ảnh: Trần Tình). Tưởng niệm một năm ngày 13 liệt sĩ hy sinh ở thủy điện Rào Trăng Một năm đầy day dứt đã qua, từ khi xảy ra vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 (tỉnh Thừa Thiên Huế) chôn vùi 13 cán bộ, chiến sĩ trong đội cứu nạn. Nỗi đau còn nhiều người mất tích vẫn chưa yên. Tròn một năm các liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), 3/10 (nhằm ngày 27/8 âm lịch), đoàn Bộ tư lệnh Quân khu 4, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện Phong Điền tổ chức dâng hương tưởng niệm các anh tại Tiểu khu 67... Thứ trưởng Lê Tấn Dũng: Đẩy nhanh hỗ trợ trẻ em mồ côi vì Covid-19 Tuần qua, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Bộ LĐ-TB&XH tại phía Nam đã cùng các đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Bến Tre, qua đó nhằm kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác đảm bảo an sinh và đôn đốc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. Ghi nhận những kết quả tỉnh Bến Tre đã đạt được, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết: "Toàn bộ các cơ quan chức năng của tỉnh Bến Tre đã kịp thời vào cuộc triển khai công tác phòng, chống dịch một cách đồng bộ tại địa phương. Đồng thời, tỉnh đã có những hoạt động hỗ trợ kịp thời cho TPHCM và các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long phòng, chống dịch Covid-19"... Những lao động tự do, khu vực phi chính thức đang là đối tượng chịu tác động nặng nhất của đại dịch và khó được nhận các khoản hỗ trợ (Ảnh minh họa: Tố Linh). Gói 38.000 tỷ đồng: Cách đăng ký trực tuyến để nhận tiền hỗ trợ BHXH Việt Nam vừa có hướng dẫn việc đăng ký trực tuyến để nhận tiền hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg. Theo đó, việc sử dụng phương thức nộp hồ sơ trực tuyến để đề nghị hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho cơ quan BHXH chỉ áp dụng với nhóm người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021, có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm... Cần đẩy nhanh chính sách an sinh trước khi người lao động rơi vào bi kịch Theo đánh giá của chuyên gia Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), lao động tự do hiện là đối tượng chịu tác động lớn nhất của đại dịch, họ bị tổn thương lớn và khó tiếp cận các gói hỗ trợ. TS Nguyễn Quốc Việt, Giảng viên trường Đại học Kinh tế Hà Nội, Phó Viện trưởng VEPR, trong báo cáo "đại dịch Covid-19 thách thức sức bền của hệ thống an sinh xã hội Việt Nam" đã khẳng định: Qua đại dịch và thực tiễn dân số già hóa, Việt Nam cần gia cố hệ thống an sinh nhằm quản lý rủi ro cấp quốc gia và cấp hộ gia đình… TPHCM đề xuất hỗ trợ trẻ mồ côi do Covid-19 theo hướng "nhận đỡ đầu" Sở LĐ-TB&XH TPHCM đề xuất chính sách giúp đỡ trẻ mồ côi do Covid-19 theo hướng các cháu sẽ ở với người thân và nhận tiền hỗ trợ hàng tháng .

Trao đổi với Dân trí chiều 9/10, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM cho biết, có trên 1.400 trẻ dưới 18 tuổi mồ côi do dịch bệnh Covid-19 đang sống trên địa bàn thành phố. Trong đó, nhiều trường hợp mồ côi cả cha lẫn mẹ, trẻ sơ sinh mất mẹ khi vừa chào đời… Đại dịch Covid-19 thúc đẩy việc "sắp xếp lại cuộc sống" của người lao động di cư (Ảnh: Phạm Nguyễn) Người lao động rời thành phố: Không phải cuộc... tháo chạy, là vì tự trọng! Theo ThS.Nguyễn Thu Quỳnh, Viện Nghiên cứu Đời sống xã hội (Social Life), qua những trường hợp cụ thể về người di cư, có thể thấy, người lao động dù rất khó khăn nhưng tính tự trọng rất cao , họ muốn tự lo cho mình khi còn cố được. "Với tôi, việc người dân lao động rời thành phố trong ngày qua không phải là cuộc tháo chạy. Đây là hành vi của những người muốn tự lo cho mình, không muốn tự phiền đến ai", nhà nghiên cứu này nhận định… Bé song sinh mất mẹ vì Covid-19: Mong con 7 năm, 3 ngày đã phải chia xa! "Vợ tôi cho con bú được 3 ngày thì mắc Covid-19 rồi qua đời. Chắc các con thèm sữa mẹ, đêm nào cũng khóc. Tôi dằn vặt vì trước khi mất, vợ không được nhìn mặt 2 con", anh Võ Văn Hổ nghẹn ngào. "Tôi làm công nhân lương hơn 5 triệu đồng/tháng. Đợt dịch này phải nghỉ làm nên không có thu nhập. Sắp tới tôi cũng chưa biết thu xếp cuộc sống ra sao khi có thể phải nghỉ làm ở nhà nuôi hai con nhỏ. Tôi gian khổ bao nhiêu cũng được, chỉ mong 2 con đủ sữa uống", anh Hổ tâm sự… Anh Hà Minh Tài hiện là thợ sửa xe Hợp tác xã ô tô Liên Chiểu. Anh Tài cho biết rất vui mừng khi được nhận số tiền hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng (Ảnh: Khánh Hồng). Người lao động bất ngờ khi tiền hỗ trợ về tài khoản "Thấy tin nhắn tiền hỗ trợ về tài khoản, tôi rất vui và bất ngờ. Tôi không nghĩ có tiền hỗ trợ nhanh như thế", chị Hồ Thị Minh Hiếu, kế toán trưởng Hợp tác xã ô tô Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) chia sẻ. Chị Hiếu là một trong số hơn 200 người lao động đầu tiên ở Đà Nẵng vừa được nhận hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng của Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp . Đợt này, chị Hiếu được nhận hỗ trợ 3,3 triệu đồng... Bình đẳng giới và chuyện "hoa hậu mong lấy tỷ phú, mũm mĩm phải hầu chồng" "Đừng mong thi hoa hậu về lấy tỷ phú"; "thà lấy bà vợ mũm mĩm, xinh đẹp vừa đủ, về có người hầu hạ cơm bưng nước rót"... Bài giảng với ngôn ngữ hài hước đó được phân tích từ góc nhìn bình đẳng giới . Phát biểu của Tiến sĩ khoa học Ngữ văn Đoàn Hương trong một chương trình tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên ở Hà Nội làm "dậy sóng" cộng đồng trong những ngày qua... Hoàng Mạnh tổng hợp