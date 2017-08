Triều Tiên “tố” Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế

Người Triều Tiên diễu hành tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng năm 2013 (Ảnh: Reuters)

Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên (KCNA) hôm nay 18/8 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này cho biết, việc Mỹ kêu gọi các nước Mỹ Latinh cắt quan hệ ngoại giao và thương mại với Bình Nhưỡng là hành động can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền, đồng thời vi phạm luật pháp cũng như trật tự quốc tế.

“Một động thái mang tính cưỡng ép như vậy đã cho thấy sự ích kỷ và ngạo mạn cực độ của Mỹ, hòng đạt được lợi ích từ việc bắt các nước khác trên thế giới phải hy sinh”, người phát ngôn trả lời câu hỏi của phóng viên KCNA.

Vào này 16/8, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã công khai kêu gọi Chile, Brazil, Mexico và Peru cắt tất cả các quan hệ với Triều Tiên nhân chuyến thăm của ông tới Santiago, Chile.

Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã thông qua nghị quyết trừng phạt mới do Mỹ soạn thảo nhằm vào Triều Tiên và hối thúc các nước cùng tham gia thực thi nghị quyết này. Theo đó, Triều Tiên bị cấm xuất khẩu một loạt mặt hàng và các nước cũng không được phép lập liên doanh mới Bình Nhưỡng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã kêu gọi các nước Mỹ Latinh từ chối lời đề nghị của Mỹ. “Tất cả các nước sẽ trở thành nạn nhân của hành động can thiệp vào công việc nội bộ do Mỹ tiến hành, nếu họ tuân thủ hoặc ngầm ủng hộ các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, vốn do Mỹ bảo trợ”, người phát ngôn cho biết.

Ngoài ra, theo đại diện Bộ Ngoại giao Triều Tiên, nước này sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hữu nghị với các quốc gia trên thế giới dựa trên tinh thần độc lập, hòa bình và thân thiện.

Thành Đạt

Theo Yonhap