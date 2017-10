Tàu chiến Mỹ sẽ tăng cường hoạt động tại châu Á-Thái Bình Dương

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen (phải) bắt tay Bộ trưởng Hải quân Mỹ Richard Spencer tại Lầu Năm Góc (Ảnh: Facebook Ng Eng Hen)

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen ngày 25/10 đã có cuộc gặp với Tư lệnh Hải quân Mỹ Richard Spencer tại Lầu Năm Góc. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm của phái đoàn chính phủ Singapore do Thủ tướng Lý Hiển Long dẫn đầu tới Mỹ từ ngày 25-26/10.

Theo Bộ trưởng Hen, Bộ trưởng Spencer cho biết Hải quân Mỹ sẽ không chỉ tiếp tục hiện diện ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mà “còn có ý định tăng cường” sự hiện diện này.

“Để đạt được điều này, Hải quân Mỹ sẽ tăng cường triển khai số lượng tàu tham gia chiến đấu”, ông Hen viết trên mạng xã hội Facebook.

Trong thông cáo gửi báo chí, Bộ Quốc phòng Singapore cho biết cả hai bộ trưởng đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Mỹ tiếp tục vai trò dẫn dắt ở châu Á - Thái Bình Dương như một “lực lượng đảm bảo hòa bình và ổn định” trong khu vực. Ngoài ra, hai bộ trưởng cũng thảo luận về những cách thức trong đó Singapore có thể ủng hộ hợp tác ASEAN - Mỹ trong lĩnh vực an ninh hàng hải và chống khủng bố khi Singapore trở thành chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm 2018.

Trước đó, phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng tại Philippines hôm 24/10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis một lần nữa nhắc lại cam kết của Washington với các đồng minh và đối tác trong khu vực.

Khẳng định an ninh hàng hải là lĩnh vực hợp tác sâu rộng giữa Mỹ và ASEAN, Bộ trưởng Mattis đề xuất triển khai một cuộc diễn tập hàng hải chung với các đối tác ASEAN trong năm 2018, đồng thời tổ chức đối thoại an ninh hàng hải với sự tham gia của các lực lượng hải quân và chấp pháp trên biển trong khu vực. Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với việc duy trì tự do hàng hải ở bất kỳ khu vực nào được luật quốc tế cho phép.

Thành Đạt

Theo CNA